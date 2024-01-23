Marmaris Adliyesi Başsavcısı Fatmagül Yörük Basın Mensuplarıyla Tanıştı

Muğla'nın Marmaris ilçesine son Hakimler Savcılar Kararnamesi ile İstanbul Anadolu Adliyesi'nden Marmaris Adliyesi Başsavcısı olarak atanan Fatmagül Yörük, göreve başlamasının ardından basın mensupları ile bir araya gelerek tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Marmaris'te görev yapan Basın mensupları ile basının görevleri, ilçedeki haberler ve dezenformasyon yasası ile ilgili sohbet eden Başsavcı Yörük, Marmaris'e daha önce gelmediğini ilk defa görevi vesilesi için geldiğini ancak ülkemizin en güzel ilçelerinden biri olduğunu düşündüğünü belirterek bu güzel ilçedeki huzur ve güvenin devam etmesi için adli süreçleri titizlikle sürdürdüklerini iletti.

Basın mensupları Marmaris'in ilk kadın Başsavcısı Fatmagül Yörük ile toplu fotoğraf çekiminin ardından hayırlı olsun dilekleri ile makamdan ayrıldı. - MUĞLA