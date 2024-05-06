Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, çalışmaları hakkında bilgi verdi

Yerel

Muğla'nın Marmaris İlçesi Belediye Başkanı Acar Ünlü, göreve başladığı günden bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında medya temsilcilerine bilgi verdi. Bilgi vermesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Ünlü sorunların hep birlikte çözüleceğini ifade etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, beş yıldızlı bir otelde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Belediyenin mali durumu, turizm hazırlıkları, ilçedeki yeni açılan işletmeler ve altyapı, ilaçlamalar, kaçak yapılar konularının da ele alındığı toplantı soru cevap şeklinde gerçekleşti.

'Başkan yardımcıları atamayı düşünmüyorum'

Marmaris kamuoyunu en çok merak ettiği soruları soran medya temsilcilerine cevap veren Başkan Ünlü, "Belediyemizin borçlarının bizlerin bildiklerinden çok fazla olduğunu öğrendik. Hiçbir zaman kimseye belediyenin borcu var ihtiyaçlarımızı karşılayın demedik. Her şeye rağmen toparlayacağız. Şu anda başkan yardımcıları kim olacak diye söylentiler dolaşmakta. Öncelikle başkan yardımcıları atamayı düşünmüyorum. Sistemi önce kendimiz kuracağız, anlayacağız ve ihtiyaç olursa çeşitli noktalara atamalarını yaparız' sözleri ile bir süre bu şekilde devam edeceğini belirtti.

'Kaçak yapıların tutanakları tutulmuş'

Kırsal mahallerde kaçak yapılarla ilgili soruya cevaplayan Başkan Ünlü; 'Kaçak yapılar ile ilgili vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum çünkü artık şartlar eskisi gibi değil. Bu nedenle vatandaşın bu konuda kendini düşünerek hareket etmesi lazım. Bölgede çok fazla kaçak yapı mevcut bunların tutulabildiği kadarıyla tutanaklar tutulmuş bazılarına cezai işlemler uygulanmış. Bunlar ile ilgili bizim çalışmalarımız devam ediyor. Ama söylemem gereken şey şu kaçak yapı ile ilgili mücadele devam edecek "dedi.

İlçedeki yol kenarındaki otoparkların Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde olduğunu ve özel şirkete verilen bu otoparkların ihale süreçlerinin bitmesinin ardından, Büyükşehir belediye bünyesinde çalıştırılacağını da ifade eden Başkan Ünlü projelendirmelerin yapıldığını belirtti.

Büyükşehir sorumluluk alanında olan ve geçtiğimiz sezon yenileme çalışmaları ile sezona geç başlayan yat limanı ile ilgi de bilgi veren Başkan Ünlü 'Yat limanı seçim esnasında dediğimiz gibi Yat Limanı Marmaris Belediyesi'nin de içerisinde olduğu bir oluşum tarafından idare edilecek. Şuanda Denizcilik A.Ş diye bir şirket kuruluyor çünkü denizcilik ulaşımını, denizcilik ile ilgili faaliyetleri belirleyen dinamitleri farklı değerlendirmesi gerekiyor bu nedenle Denizcilik A.Ş kuruluyor" dedi.

Domuzların ilçe merkezinde dolaşması ve trafik başta bir çok soruna sebep olması ile ilgili "Sorumluluk sahamızda çözebileceğimiz bir konu değil maalesef ki bu konu ile ilgili Kaymakamlığımızın da görüşleri düşünceleri var bunlar konuşuluyor. İlçe tarımla asıl bunu çözmek gerekiyor. Yakın zamanda bu konu ile ilgili somut bir şey ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.

"Sorunları yerinde inceliyoruz

Başkan Ünlü 'Aktifliğin daha çok olacağı yerlerden başlayarak ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Sanayi bölgesine gittik yeni hastanenin açılması ile orada yoğunluğun artacağını biliyoruz. Oradaki eksiklikleri hataları yerinde incelemeler yaptık. Sezon öncesi adım adım her alanı toparlıyoruz. Şuanda çok aktifiz ama her bölgeye aynı anda çalışma yapamıyoruz teker teker bölgeleri düzenliyoruz." sözleri ile sorunları yerinde tespit ederek ilgili kurumlar ile işbirliği içine çözüm yolu bulacaklarını belirtti.

İçmeler Kızılbük mevkiinde özel bir şirket tarafından yapımı devam eden devremülk otel ve kongre merkezi ile ilgili soruya ise Başkan Ünlü, 'Şu anda oranın altyapısı ile ilgili herhangi bir bağlantı sağlanmadı. Yapılması gereken hazırlıklar var. Biz Marmaris halkının temsilcisi olarak buradayız ve her gelişmeyi bildireceğiz. Marmaris'e tabii ki yatırım gelsin. Marmaris'te marka işletmelerin olması hepimize katkı sağlar ama tabii kurallı olması, toplum menfaatini koruması önemli. Herkesin üzerine düşeni yapması gerekir buradaki firma sahiplerinin de aynı şekilde özenli dikkatli ve ortak noktada buluşabiliyor olmamız gerekli' şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Acar Ünlü Marmaris'te çok yakında özellikle çalışan anneler için kreşler açılması için projelerin hazırlandığını, vatandaşların menfaatleri için özveri ve iş birliği içinde yol alacaklarını ifade etti. - MUĞLA