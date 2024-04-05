Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü göreve başladı

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Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Marmaris Belediye Başkanı olarak seçilen Acar Ünlü, mazbatasını alarak Marmaris Belediye Başkanlığı görevine başladı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 44.75 oranında oy alarak Marmaris Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP Adayı Acar Ünlü, mazbatasını alarak görevine başladı. Meclis üyeleriyle birlikte mazbatasını İlçe Seçim Kurulu'ndan teslim alan Başkan Acar Ünlü daha sonra onlarca araçtan oluşan konvoyla Marmaris Belediye binasına geldi. Başkan Acar Ünlü'ye, CHP'li Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan Sayar, Cumhur Uzun, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras, Marmaris CHP İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar eşlik etti. Başkan Ünlü'yü eşi Aylin Ünlü, kızı Ayperi Ünlü, annesi Şennur Ünlü ve Armutalan Beldesi'nin CHP'li ilk ve son Belediye Başkanı olan babası Muhammet Ünlü de yalnız bırakmadı.

DESTEKÇİLERE TEŞEKKÜR

Datça Yolu üzerindeki yeni hizmet binasında vatandaşların coşkuyla karşıladığı Başkan Acar Ünlü, alkışlar ve sloganlar eşliğinde sahneye çıktı. Başkan Acar Ünlü konuşmasına, kendisini bu göreve layık gören Marmaris halkına, CHP örgütüne ve CHP'li Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan Sayar, Süreyya Öneş Derici, Cumhur Uzun'a, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras'a ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür ederek başladı. Belediye Başkanı Acar Ünlü ayrıca demokratik bir ortamda iradelerini ortaya koyan, diğer parti adaylarına da teşekkürlerini iletti.

"PARTİ ROZETİMİ ÇIKARDIM, ARTIK BİZİM ROZETİMİZ TÜRK BAYRAĞI'DIR"

Başkan Acar Ünlü, "Artık rozetimizi çıkardık. Cumhuriyet Halk Partisi adaylığından Belediye Başkanlığı'na geçiş törenindeyiz. Artık bizim rozetimiz Türk Bayrağı'dır. Bizim rozetimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür" dedi. Başkan Ünlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Bundan 10 yıl, 20 yıl sonra çocuklarımıza anlatacağımız bir anımız olacak. Marmaris'te yeni bir dönem başlatıyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras da kendilerini bu göreve layık gören vatandaşlara teşekkür etti.

DEVİR TESLİM TÖRENİNE YOĞUN İLGİ

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Acar Ünlü, eski dönemi temsilen Başkanvekili Burak Demirtaş'a 5 yıllık hizmetleri için teşekkür ederek, bir plaket sundu. Daha sonra tüm konuklar devir teslim töreni için başkanlık makamına geçti. Devir teslim töreninden sonra Başkan Acar Ünlü, kendisini bu göreve layık gören herkese tekrar teşekkür ederek, başkanlık koltuğuna oturdu. Vatandaşların ve partililerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Acar Ünlü'yü, belediye personeli de sırayla tebrik etti.