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Marmaris Belediye Başkanı Hisarönü Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Hisarönü Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Marmaris İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Halk Kürsüsü' toplantısında mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Oktay, vatandaşların talep ve fikirlerini ön planda tutarak Marmaris için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Marmaris Belediye Başkanı Hisarönü Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu
13.12.2023 - 19:49,
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Hisarönü Mahallesi'ndeki 'Halk Kürsüsü' toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Marmaris İlçe Başkanlığı tarafından Hisarönü Mahallesi'nde düzenlenen 'Halk Kürsüsü' toplantısına katıldı. CHP İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda Başkan Oktay mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle halkının talep ve fikirlerini dinleyen Başkan Oktay, "Halkçı bakış açısı ve ortak akılla, vatandaşlarımızın fikirlerini her daim ön planda tutarak Marmaris için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Mahallede yaptıkları ziyaret sırasında okulda düzenlenen hayır panayırına katılan Başkan Oktay ve beraberindekiler burada da öğretmen, öğrenci ve velilerle buluştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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