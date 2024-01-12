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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Oktay, yerel seçimler öncesinde zorlu bir döneme girildiğini belirterek güzel bir seçim dönemi olmasını diledi. Ayrıca, Marmaris'in yaşadığı doğal afetlerde destek olması gereken kurumların imtinalı davrandığını ifade ederek, yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi'ne CHP'den seçilecek yeni belediye başkanıyla birlikte sorunların hızlı bir şekilde çözülmesini ve yaşam kalitesinin artmasını umduğunu söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Çalışan Gazeteciler Günü\'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi
12.01.2024 - 15:05,  Güncelleme: 15:07
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Marmaris'te görev yapan basın mensupları ile bir araya gelen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Yerel seçimler öncesinde zorlu ve yoğun tempoda geçecek bir döneme giriyoruz. Güzel bir seçim dönemi olmasını diliyorum" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Gazetecileri kahvaltıda ağırlayan Belediye Başkanı Mehmet Oktay gündemle ilgili açıklamalarda da bulundu. Başkan Oktay; "CHP Genel Merkezimizin çalışmaları devam ediyor. Bizim devam edip etmeyeceğimizle ilgili ben kendi adıma en küçük bir şüphe duymuyorum" diyen Başkan Oktay, "Neticede Marmaris'te yaptıklarımız ortada. Başımıza gelenler ortada, performansımız ortada. Pandemi, yangın, sel, ilçemizde olmasa bile bizi ciddi derecede etkileyen depremler gibi birçok felakete maruz kaldık. Ancak buna rağmen hizmet üretmekten geri durmadık. Geçmişten gelen kronik sıkıntıların bir kısmını çözdük. Bizim yetki alanımız içinde olmayan yerlerde bile bu kentin sorunlarına çözüm üretmek adına her daim elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu önümüzdeki dönemde de bu şekilde devam edecek" ifadesini kullandı.

Marmaris'in yaşadığı doğal afetlerde Marmaris Belediyesi'ne destek olması gereken bazı kurumların bu konuda oldukça imtinalı davrandıklarını ifade eden Başkan Oktay; "Umuyoruz ki özellikle yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi'ne CHP'den seçilecek yeni belediye başkanıyla birlikte bu kentte Büyükşehir'den kaynaklı sorunları çok hızlı bir şekilde bertaraf edip kent yaşayanlarımızın yaşam kalitesini daha da arttıracağız" dedi.

Konuşmasında Ekim ayında gerçekleştirilen yerel basın çalıştayından da bahseden Başkan Mehmet Oktay, "Görev süremiz boyunca iki kere Türkiye'nin çok farklı yerlerinden basın çalışanlarını Marmaris'te ağırladık. Onların sorunlarının gerekli mercilere iletilmesine aracılık ettik. Çalıştaya ev sahipliği yapmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Mehmet Oktay; "Marmaris'te neyin nerden nereye geldiğini herkes biliyor. Marmaris için önemli kazanımlar sağladık. Bundan sonra da bu taçlandırılarak devam edecek. Benim kendi adıma adaylığa dair en ufak bir şüphem yok" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika


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