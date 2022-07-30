Büyükerşen'den Marmaris'e Geçmiş Olsun Ziyareti - Son Dakika
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Büyükerşen'den Marmaris'e Geçmiş Olsun Ziyareti

30.07.2022 15:55
Büyükerşen'den Marmaris'e Geçmiş Olsun Ziyareti

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı ziyaret eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yangınlardan ötürü geçmiş olsun dileklerini iletti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yangınlardan ötürü geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret ederek yaşanan yangınlardan ötürü geçmiş olsun dileklerini iletti. 21 Haziran'da Bördübet'te, 28 Temmuz'da otogar üstünde ve 29 Temmuz'da İçmeler'de meydana gelen yangınları üzüntüyle takip ettiklerini ifade eden Büyükerşen, Eskişehir halkının geçmiş olsun dileklerini getirdiğini ifade etti.

Eskişehir halkının ve Büyükerşen'in desteklerini her zaman yanlarında gördüklerini belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise ziyareti için teşekkür etti. Oktay, "Belediyeciliğin duayeni Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen hocamızın bu zor günlerimizde yanımızda olmasının mutluluğunu yaşadık. Fikirlerinden her zaman feyz aldığımız sevgili hocamıza nazik ziyareti için çok teşekkür ediyorum. Eskişehir halkına sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum" dedi.

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Başkan Oktay ve ekibi yangın bölgesinde yer aldı Başkan Oktay ve ekibi yangın bölgesinde yer aldı Girişimci Kadınlar, Yılmaz Büyükerşen'i Ziyaret Etti Girişimci Kadınlar, Yılmaz Büyükerşen'i Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Büyükerşen'den Marmaris'e Geçmiş Olsun Ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükerşen'den Marmaris'e Geçmiş Olsun Ziyareti - Son Dakika
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