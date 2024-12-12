Marmaris Belediye Başkanı\'ndan İkametgah Çağrısı

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçede yaşayan ancak resmi ikameti Marmaris'te bulunmayan vatandaşlara yönelik ikametgahlarını Marmaris'e almaları çağrısında bulundu.

Son verilere göre tabela nüfusu 96 bin 778 olan ancak kış aylarında yaklaşık 200 bin, yaz aylarında ise 800 bin kişiye hizmet sunan Marmaris Belediyesi 'İkametgahını Marmaris'e taşı, gücümüze güç kat' sloganıyla bir kampanya başlattı. Marmaris'te belediye hizmetlerinden faydalanan ancak ikametgahı ilçede olmayan vatandaşlara çağrıda bulunarak ikametgahlarını Marmaris'e taşımalarını istendi. Böylece Belediye'nin resmi nüfusuna göre İller Bankası'ndan alacağı payın artacağı vurgulandı.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıda "İller Bankası'ndan resmi nüfusa göre ayrılan bütçemizin artması demek Marmaris'e daha etkili hizmet demek. Bu payın artması için ikameti başka yerlerde olan Marmaris yaşayanlarına sesleniyoruz. Marmaris için ikametini taşı, hizmete katkı sun" denildi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de şehirdeki hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulması için Marmaris'te yaşayan ancak resmi ikameti başka yerde olan vatandaşların ikametgahlarını ilçeye taşımalarının önemli olduğunu söyledi. - MUĞLA