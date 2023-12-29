Marmaris Belediyesi 5 Yılda 113 Bin Metre Yol Yaptı

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü sorunsuz bir üst yapı için 5 yıl boyunca dur durak bilmeden çalıştı. İlçeye 5 yılda parke, beton ve asfalt olmak üzere 113 bin metre yol kazandırdı. Çeşitli noktalarda da tüm hava koşullarına dayanıklılığıyla bilinen 6 bin 136 metre uzunluğunda sıcak asfalt döküldü.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 5 yıllık dönemde görev bölgesinin dört bir yanında gerçekleştirdiği çalışmaları aralıksız sürdürdü. Hem şehir merkezinde hem de merkeze uzak mahallelerde sıcak asfalttan, parkeye, rodmix yol yapımından, sathi kaplamaya kadar binlerce kilometre uzunluğunda yol yaptı.

ŞEHİRİÇİNDE SICAK ASFALT KONFORU

2019'dan bu yana ilçeye 113 bin metre yol kazandıran ekipler, Marmaris'i şehir içinde de sıcak asfaltla tanıştırdı. 6 bin 136 metre sıcak asfalt yol ilçe yaşayanlarının hizmetine sunuldu. 35 bin 313 metre parke yol, 5 bin 188 metre beton yol, 82 bin 036 metre de sathi kaplama, sıcak asfalt ve rotmiks kaplamayı da içeren asfalt yol kullanıma açıldı.

2023'TE DE ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDİ

İlçe genelinde ulaşımın daha konforlu olması için devam eden çalışmalar 2023 yılında da artarak devam etti. Son bir yılda 48 bin 097 metrekare parke, 8 bin 117 metrekare de beton yol yapıldı. Öte yandan 2023 yılında Armutalan Mahallesi Yunus Nadi Caddesi 2. Etap'ta, İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi'nde, son olaraksa Hatipirimi Mahallesi 148 sok ve 186 sokakta toplamda 33 bin 343 metrekare büyüklüğündeki alanda kötü hava koşullarına dayanıklılığı ile bilinen sıcak asfalt uygulaması yapıldı.

EKİPLERİMİZ VAR GÜCÜYLE SAHADA

Tüm ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay "Fen İşleri ekiplerimiz bozulan yolların onarımı ve yeni yol yapım çalışmaları için var gücüyle çalışıyor. Vatandaşlarımıza en güvenli ve rahat ulaşımını sağlama noktasında tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Ulaşım başta olmak üzere, hemşehrilerimizin konforlarını artırmak adına yoğun çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.