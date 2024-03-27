Marmaris Belediyesi Çiftçi Çocuklar Parkı\'nı Hizmete Açtı

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Marmaris Belediyesi, çocukların tarım ve toprakla tanışabileceği, kendi diktikleri ürünleri büyütebileceği Çiftçi Çocuklar Parkı'nı hizmete açtı. Marmaris'in küçük çiftçileri, Çiftçi Çocuklar Parkı'nda bir araya geldi.

Marmaris Belediyesi'nin Çamdibi Mahallesi'ne kazandırdığı Çiftçi Çocuklar Parkı'nın açılışına, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve çocuklar katıldı. Bin 200 metrekare alanda, 14 adet 10 metrekarelik ayrı dikim panellerinin yer aldığı parkın açılışında Başkan Oktay da çocuklarla birlikte sebze fidesi dikti. Ata tohumları kullanarak üretilen pazı, tere, domates, kabak, karpuz ve kabak fidelerini diken öğrencilere Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yardımcı oldu.

SERTİFİKA VERİLECEK

Çalışma kapsamında öğrencilere, Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Biyolog Sibel Yılmaz ve Organik Tarım Teknikeri Celalcan Kahya tarafından eğitim verilecek. Ardından öğrenciler düzenli olarak bitki kontrolü, bakım ve sulamaları yapacak. Eğitim sonunda öğrencilere hem 'Bitki Yetiştiriciliği Sertifikası' verilecek hem de ürettiği ürünler teslim edilecek.

ATA TOHUMLARI DİKİLDİ

Şenlik havasında geçen açılışta bir açıklama yapan Oktay, "Öğrencilerimizin bulundukları coğrafyayı daha yakından tanıyıp doğaya yönelik farkındalıklarını arttırmak ve onların birebir toprakla uğraşıp ata tohumlarıyla bitki üretimi yaparak öğrenmelerini sağlamak hedefiyle bu parkı açtık" dedi.