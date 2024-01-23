Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı\'nda Ara Tatil Etkinlikleri

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, meraklı öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı da ara tatile giren çocukların uğrak yerlerinden biri oldu. Yıl boyunca hem okul grupları hem de aileleriyle birlikte gelen öğrencileri ağırlayan Bilim Parkı'nda ara tatil için özel bir program hazırlandı. Animasyon gösterimi, çeşitli deneyler, resim yarışmaları gibi etkinlikleri öğrenciler çok sevdi. Saat 14.00'te başlayan ekinlikleri veliler de ilgiyle takip etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çocukların mutluluğunun kendilerini de çok mutlu ettiğini belirterek, "Öğrencilerimizin tatillerini en iyi ve verimli biçimde geçirmesi için düzenlediğimiz etkinlikler büyük ilgi görüyor. Bu da bizi mutlu ediyor tabii ki. Tüm çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum" dedi. Ücretsiz etkinlikler hafta boyunca devam edecek.