Marmaris Belediyesi Kurban Kesim Alanlarına İkram Noktaları Kurdu - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi Kurban Kesim Alanlarına İkram Noktaları Kurdu

09.07.2022 15:52

Marmaris Belediyesi, kurban kesim alanlarına ikram noktaları kurdu. Makine Araç Parkı ve İçmeler’de kurulan ikram noktaları, dört gün boyunca açık kalacak.

Marmaris Belediyesi, kurban kesim alanlarına ikram noktaları kurdu. Makine Araç Parkı ve İçmeler'de kurulan ikram noktaları, dört gün boyunca açık kalacak.

Belediye, ilçenin iki kurban kesim noktasında da ikram noktaları kurdu. Makine Araç Parkı ve İçmeler'deki kurban kesim noktalarında konuşlandırılan ikram alanlarında kurban kesimi için gelen yurttaş ve görevlilere; su, çay, çikolata, meyve suyu, bisküvi gibi ikramlarda bulunuluyor. İkram noktaları, bayram sonuna kadar açık olacak.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bu saba her iki kesim alanını da ziyaret ederek kurban kestirmek için gelen Marmarislilerle bayramlaştı.

Oktay, "Rahat bir ortam sağlamak için ekiplerimiz dört gün boyunca her iki noktada ikram servisleriyle vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Kesilen kurbanların kabul olması dileğiyle, herkese kolaylıklar diliyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

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