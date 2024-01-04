 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Marmaris Belediyesi, merkeze uzak mahallelerde temizlik çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris Belediyesi, merkeze uzak mahallelerde temizlik çalışmalarına devam ediyor

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, merkeze uzak mahallelerdeki temizlik çalışmalarını arttırdı. Söğüt ve Hisarönü Mahalleleri'nde mazgal, ızgara ve kanallar temizlendi, çalı, moloz gibi çöp araçlarıyla toplanmayan atıklar temizlendi. Ayrıca konteyner etrafına bırakılan büyük atıklar da toplandı. Belediye yetkilileri, çalışmaların tüm mahallelerde devam edeceğini belirtti.

Marmaris Belediyesi, merkeze uzak mahallelerde temizlik çalışmalarına devam ediyor
04.01.2024 - 09:35,  Güncelleme: 09:35
Abone Ol

Marmaris Belediyesi, merkeze uzak mahallelerde temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, merkeze uzak mahallelerdeki temizlik çalışmalarını arttırdı. Tüm mahallelerde adeta seferberlik halinde çalışma yapan temizlik personelinin son durağı Söğüt ve Hisarönü Mahalleleri oldu. Söğüt'te mazgal, ızgara ve kanalları temizleyen ekipler Hisarönü'nde de çalı, moloz gibi çöp araçlarıyla toplanmayan atıkların temizliğini gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca konteyner etrafına bırakılan büyük atıkları da topladı. Çalışmaların tüm mahallelerde devam ettiğini söyleyen belediye yetkilileri "Marmaris'in her noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Söğüt, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi, merkeze uzak mahallelerde temizlik çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika


10:32
Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:44
Benzin ve Motorine Zam Geldi Benzin ve Motorine Zam Geldi
09:38
ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28
Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:10
Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
09:09
İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
08:57
Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi

Son Dakika
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04 MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:44 Benzin ve Motorine Zam Geldi
09:38 ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28 Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:09 İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
09:10 Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
08:57 Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi
08:45 Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu
08:12 Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 10:54:08. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi, merkeze uzak mahallelerde temizlik çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement