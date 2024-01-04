Marmaris Belediyesi, merkeze uzak mahallelerde temizlik çalışmalarına devam ediyor

Marmaris Belediyesi, merkeze uzak mahallelerde temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, merkeze uzak mahallelerdeki temizlik çalışmalarını arttırdı. Tüm mahallelerde adeta seferberlik halinde çalışma yapan temizlik personelinin son durağı Söğüt ve Hisarönü Mahalleleri oldu. Söğüt'te mazgal, ızgara ve kanalları temizleyen ekipler Hisarönü'nde de çalı, moloz gibi çöp araçlarıyla toplanmayan atıkların temizliğini gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca konteyner etrafına bırakılan büyük atıkları da topladı. Çalışmaların tüm mahallelerde devam ettiğini söyleyen belediye yetkilileri "Marmaris'in her noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA