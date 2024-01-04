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Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışmalarına Devam Ediyor

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kentin dört bir yanında estetik çalışmalar yapmaya devam ediyor. Ekipler, yeşil alanların bakımı, çiçek dikimi, ağaçlandırma, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, sulama ve parkların temizliği gibi çalışmaları da sürdürüyor. Ayrıca, yeni parkların yapımı da devam ediyor.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışmalarına Devam Ediyor
04.01.2024 - 11:59,  Güncelleme: 12:01
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Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentin dört bir yanında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü son dönemde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kış aylarından itibaren ayrıntılı bir program dahilinde çalışmalarına devam eden ekipler, Marmaris'in her mahallesinde estetik çalışmalara imza atıyor. Ekipler, ilçe genelindeki yeşil alanlardaki ve parklardaki bakım çalışmalarının yanı sıra çiçek dikimi, ağaçlandırma, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, sulama, parkların temizliği gibi çalışmaları da yürütüyor.

YENİ PARKLAR YOLDA

Görevliler eski parkların bakımlarını ihmal etmezken yeni parkların da yapımını sürdürüyor. Hisarönü Mahallesi'ndeki mesire alanı, Beldibi Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 2000 metrekare büyüklüğündeki park ve Armutalan Mahallesi sınırları içinde yer alan 2 yeni park çalışmaların devam ettiği noktalar arasında yer alıyor.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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