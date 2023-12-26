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Marmaris Belediyesi, şehitler nedeniyle tüm etkinlikleri iptal etti - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi, şehitler nedeniyle tüm etkinlikleri iptal etti

Marmaris Belediyesi, Irak'ta 6, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerin şehit olması üzerine yılbaşı konseri ve etkinliklerini iptal etti. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, şehitlere rahmet dileyerek terörü lanetledi.

Marmaris Belediyesi, şehitler nedeniyle tüm etkinlikleri iptal etti
26.12.2023 - 11:44,
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Marmaris Belediyesi, 12 askerin şehit olması nedeniyle düzenlenecek tüm etkinlikler, eğlenceler ve yılbaşı konserini iptal etti.

Marmaris Belediyesi Irak'ta 6, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimizin şehit olması nedeniyle yaşanan acılara saygı gerekçesiyle yılbaşı kapsamında gerçekleşecek olan konser ve etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı. Bu çerçevede 26 Aralık 2023- 1 Ocak 2024 tarihleri arasında Armutalan Kültür Merkezi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşecek etkinlikler iptal edildi. Belediye; 3 gün boyunca Marmaris'in yerel sanatçılarının yer alacağı konserler ile 31 Aralık gecesi düzenlenecek olan ve ünlü müzik grubunun sahne alacağı yeni yıl konserini de iptal etti.

Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Hepimizi derinden üzen şehit haberleri nedeniyle 26 Aralık 2023 - 1 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan tüm eğlence programlarımız ve etkinliklerimiz ile yeni yıl konserimizi iptal ettik. Şehitlerimiz ateşi yüreğimize kor gibi düştü. Yasını tuttuğumuz kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; milletimize başsağlığı diliyor; terörü bir kez daha lanetliyoruz" ifadesini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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