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Marmaris Belediyesi Yeni Yıl İçin STK'lara Ücretsiz Stant Tahsis Etti - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi Yeni Yıl İçin STK'lara Ücretsiz Stant Tahsis Etti

Marmaris Belediyesi, yeni yıl nedeniyle sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz stant tahsis etti. Geliri tamamen STK'lara kalacak stantlarda yılbaşına yönelik hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda açılan stantlarda, derneklerin yanı sıra kadınlar, tarımsal kalkınma kooperatifleri ve SMA hastası Zehra Bebek yararına da stantlar yer alıyor. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, etkinliği ziyaret ederek katkı sunan herkese teşekkür etti.

29.12.2023 - 10:16,
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Marmaris Belediyesi yeni yıl nedeniyle sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz stant tahsis etti. Geliri tamamen STK'lara kalacak stantlarda yılbaşına yönelik hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı, yılbaşı nedeniyle sivil toplum kuruluşları yararına açılan stantlara ev sahipliği yapıyor. Geliri tamamen derneklere ve STK'lara kalacak stantlarda, yılbaşı öncesi hediyelik eşyalar, takı, seramik gibi el emeği ürünler ve kitaplar satışa sunuldu. 17 sivil toplum kuruluşunun katıldığı etkinlikte, derneklerin yanı sıra kadınlar ve tarımsal kalkınma kooperatifleri, Halk Eğitim Merkezi ve SMA hastası Zehra Bebek yararına açılan stant da yer alıyor. Geçici Hayvan Bakımevi tarafından açılan stantta ise sahiplendirme için vatandaşlara bilgilendirme yapılırken, 2 köpek yavrusu da Bakımevi görevlileriyle birlikte stantta ziyaretçilerle buluşuyor.

STK'LARA UFAK DA OLSA BİR KATKI

Hava şartlarının da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle gündüz saatlerinde yoğun ilgi gören stantları Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ziyaret etti, bol satışlar diledi. Yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla gerçekleştirilen etkinliğin, toplum yararına çalışan derneklerin faaliyetlerini sürdürmesine ufak da olsa katkı sunacağını kaydeden Başkan Oktay, emeği geçen herkese teşekkür etti. 26 Aralık'ta açılan stantlar, 2 Ocak Salı gününe kadar gezilebilecek.

Marmaris Belediyesi Yeni Yıl İçin STK\'lara Ücretsiz Stant Tahsis Etti
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi Yeni Yıl İçin STK'lara Ücretsiz Stant Tahsis Etti - Son Dakika
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