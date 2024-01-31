Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Adayları Zorlu Parkurlarda Ter Döktü

Marmaris Belediyesi tarafından işe alınacak zabıta memur adayları zorlu parkurlarda ter döktü.
Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde göreve başlatılacak 12 zabıta memuru adayı için sınav düzenlendi. Türkiye'nin birçok ilinden alınan başvurular sonrasında sınava girmeye hak kazanan 60 kişi uygulamalı sınavdan ve mülakattan geçti. Zabıta memuru adayları ilk olarak Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu'nda yapılan uygulamalı sınavda zorlu parkurlarda ter döktü. Engelleri en kısa sürede geçebilmek için yoğun çaba harcayan zabıta adayları ertesi gün de sözlü mülakata girdi. Sınav komisyonunda Belediye Başkan Yardımcıları Ali Zağlı, Burak Demirtaş ve Suzan Zift'in de bulunduğu sınavda adaylar sorulan sorulara yanıt verdi.
Yapılan sınavla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zağlı, 60 adayın sınava girdiğini belirterek "Başvuru sonrasında KPSS puanına göre yüksekten düşüğe 60 kişi belirlenmişti. Şimdi uygulama sınav ve mülakattan aldıkları puana göre sıralayacak ve en yüksek puanı alan 12 kişiyi zabıta memuru olarak istihdam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Zağlı, "Halkın huzuru, güveni ve sağlığı için çok önemli bir görevi yürüten zabıta kadrosuna katılacak olan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz" dedi. Sonuçların en kısa sürede açıklanacağı bildirildi. - MUĞLA
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili bir değerlendirme de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "TBMM'nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır" dedi.
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile ailevi sebepler nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Akdeniz ekibi ayrıca Mbaye Niang'ın sözleşmesini feshetti.
TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından başlayan gerilim, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Meclis'te yaptığı açıklamalarla devam etti. Zengin, bir grup milletvekilinin Meclis'i ve toplumu terörize ederek iş çıkarabileceğini düşündüğünü belirtti ve dün yapılan eylemin Anayasa'ya uygun olduğunu savundu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında, dar gelirli ve sosyal destek alan 1.371 konutun doğalgaz dönüşümünü tamamladı. İlk etapta Mevlana Müzesi çevresindeki 1.108 konutun dönüşümünü gerçekleştiren belediye, ikinci etapta şehir merkezinde ikamet eden 263 konutun daha dönüşümünü tamamladı. Projenin üçüncü etap çalışmaları da devam ediyor. Aileler, bu dönüşümle birlikte yaşam kalitelerinin arttığını belirtiyor.
Galatasaray'da forma giyen ve zaman zaman taraftarlardan büyük eleştiri alan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 3-3 biten maçta Manchester United'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi.
Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yankıları sürüyor. TBMM'deki oturumda kürsüye çıkan CHP'li Günaydın, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un kararı okumamış olmasına atıfta bulunarak Bekir Bozdağ'a sert çıktı.
Zafer Partisi'nde 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme çalışmaları sürerken Diyarbakır ve Şırnak adayları kesinleşti. Mahmut Tatar, Diyarbakır Belediye başkan adayı olurken kızı Beyza Tatar ise Şırnak'tan aday gösterildi. Tatar ailesi daha önce de farklı partilerden Şırnak'ta milletvekili adayı olmuştu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili, ''Sizin korkularınızı hızlıca gidermek için 'Yarısı büyükşehirden.
Son Dakika › Yerel › Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Adayları Zorlu Parkurlarda Ter Döktü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?