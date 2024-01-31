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Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Adayları Zorlu Parkurlarda Ter Döktü - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Adayları Zorlu Parkurlarda Ter Döktü

Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Adayları Zorlu Parkurlarda Ter Döktü

Marmaris Belediyesi tarafından işe alınacak zabıta memur adayları, uygulamalı sınav ve mülakatta ter döktü. 60 aday arasından en yüksek puanı alan 12 kişi zabıta memuru olarak istihdam edilecek.

31.01.2024 14:58  Güncelleme: 15:01
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Marmaris Belediyesi tarafından işe alınacak zabıta memur adayları zorlu parkurlarda ter döktü.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde göreve başlatılacak 12 zabıta memuru adayı için sınav düzenlendi. Türkiye'nin birçok ilinden alınan başvurular sonrasında sınava girmeye hak kazanan 60 kişi uygulamalı sınavdan ve mülakattan geçti. Zabıta memuru adayları ilk olarak Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu'nda yapılan uygulamalı sınavda zorlu parkurlarda ter döktü. Engelleri en kısa sürede geçebilmek için yoğun çaba harcayan zabıta adayları ertesi gün de sözlü mülakata girdi. Sınav komisyonunda Belediye Başkan Yardımcıları Ali Zağlı, Burak Demirtaş ve Suzan Zift'in de bulunduğu sınavda adaylar sorulan sorulara yanıt verdi.

Yapılan sınavla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zağlı, 60 adayın sınava girdiğini belirterek "Başvuru sonrasında KPSS puanına göre yüksekten düşüğe 60 kişi belirlenmişti. Şimdi uygulama sınav ve mülakattan aldıkları puana göre sıralayacak ve en yüksek puanı alan 12 kişiyi zabıta memuru olarak istihdam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Zağlı, "Halkın huzuru, güveni ve sağlığı için çok önemli bir görevi yürüten zabıta kadrosuna katılacak olan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz" dedi. Sonuçların en kısa sürede açıklanacağı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Adayları Zorlu Parkurlarda Ter Döktü - Son Dakika
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