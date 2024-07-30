Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Son 7 Ayda Bin 896 Cezai İşlem Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Son 7 Ayda Bin 896 Cezai İşlem Gerçekleştirdi

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Son 7 Ayda Bin 896 Cezai İşlem Gerçekleştirdi

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde düzenin sağlanması ve vatandaşların güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son 7 ayda dilencilere, seyyar satıcılara, düzensiz park eden araçlara ve çeşitli kurallara uymayan işyerlerine toplamda bin 896 cezai işlem uygulandı.

30.07.2024 17:46  Güncelleme: 17:48
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Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri birçok alandaki denetimlerine aralıksız devam ederken, son 7 ayda bin 896 cezai işlem gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde düzenin sağlanması, vatandaşların sağlıklı, temiz ve güvenli bir şekilde yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle halkın manevi duygularını sömüren dilenciler, haksız rekabete yol açan seyyar satıcılar ile trafiğe kapalı alanlarda ve kaldırımlarda yayaların güvenliğini tehlikeye atan araçlarla ilgili 2024 yılının ilk yedi aylık döneminde çok sayıda cezai işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü Ocak - Temmuz ayları arasında seyyar satıcılara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 38. maddesinin 1. fıkrasına göre 620, dilencilere 33. maddenin 1. fıkrasına göre 62 adet cezai işlem uygulandı. Araç trafiğine kapalı alanlarda seyreden ya da park eden araçlarla, kaldırıma ve bisiklet yollarına park eden araçlara ise 916 adet cezai işlem uyguladı. Öte yandan son zamanlarda düzensiz park edilmeleri nedeniyle trafikte sıkıntılara yol açan scooterlara 15, müzik açma kapama saatleri de dahil olmak üzere çeşitli kurallara uymayan işyerlerine de 170 cezai işlem uygulandı.

7 aylık süreçte 895 işyeri denetlendi. Bunlardan 90'ı ruhsatsız olduğu tespit edilerek encümene sevk edildi. Zabıta Müdürlüğü personeli belediyeye gelen şikayetlere ilişkin de çalışmalarda bulundu. 7 ayda zabıta şikayet hattına gelen 2015, halk masasına gelen 760 talep değerlendirildi. Müdürlük görevlileri vatandaşlardan gördükleri olumsuzlukları Zabıta Müdürlüğü'nün 153 numaralı telefonuna bildirmelerini isteyerek, denetimlerin süreceği bildirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Son 7 Ayda Bin 896 Cezai İşlem Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Son 7 Ayda Bin 896 Cezai İşlem Gerçekleştirdi - Son Dakika
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