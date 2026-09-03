Marmaris Bozburun'da çobanlar, keçi sürülerini teknelerle adalara taşıyor - Son Dakika
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Marmaris Bozburun'da çobanlar, keçi sürülerini teknelerle adalara taşıyor

Marmaris Bozburun\'da çobanlar, keçi sürülerini teknelerle adalara taşıyor
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Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun'da yaklaşık bir asırdır süren gelenekte çobanlar, yüzlerce keçiyi tekneler ve deniz platformlarıyla adalara taşıyor. Keçiler, kışı geçirecekleri adalarda doğal bitki örtüsünden yararlanırken ana karadaki mera ihtiyacı da azalıyor.

(MUĞLA) - Marmaris'in balıkçılık ve turizm kasabası Bozburun'da yaklaşık bir asırdır sürdürülen sıra dışı gelenek dikkat çekiyor. Çobanlar, yüzlerce keçiyi tekneler ve deniz platformlarıyla çevredeki adalara taşıyarak sürülerinin kışı burada geçirmesini sağlıyor.

Anadolu'nun birçok bölgesinde sürüler yaylalara ve dağlara çıkarılırken, Bozburunlu çobanlar göç yolculuğunu deniz üzerinden gerçekleştiriyor. Kıyıda teknelere dikkatle bindirilen keçiler, sakin havalarda adalara doğru yola çıkıyor. Sürüler kimi zaman küçük balıkçı teknelerinde, kimi zaman ise yüzlerce keçinin bulunduğu yüzer platformlarda taşınıyor.

Denizin ortasında tekneler üzerinde yan yana bekleyen, zaman zaman teknenin baş kısmına kadar ilerleyen keçilerin oluşturduğu görüntüler, Bozburun'un geleneksel yaşam biçiminin ilginç örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

KEÇİLER KIŞI ADALARDA GEÇİRECEKLER

Adalardaki doğal bitki örtüsünden yararlanacak olan keçiler, kış dönemini adalarda geçiriyor. Hayvan sahipleri de sürülerin beslenme ve güvenlik ihtiyaçlarını belirli aralıklarla kontrol ediyor.

Bu yöntem sayesinde keçiler doğal ortamda otlarken ana karadaki yem ve mera ihtiyacı da azalıyor. Deniz yolculuğu, bölge insanı açısından turistik bir gösteri değil; kuşaktan kuşağa aktarılan yaşam ve üretim biçiminin bir parçası olarak sürdürülüyor.

BİR ASIRLIK GELENEK

Yöre halkının anlatımına göre, Bozburun'da keçilerin adalara taşınması geleneği yaklaşık bir asırdır devam ediyor. Dedelerinden öğrendikleri yöntemi sürdüren çobanlar, karadaki Yörüklerin yayla göçünü Bozburun'un coğrafi koşullarına uyarlayarak deniz üzerinden gerçekleştiriyor.

Motor sesine keçilerin seslerinin karıştığı yolculukta, teknelerin arkasında Bozburun'un dağları, önünde ise Ege Denizi uzanıyor. Türk bayrağı taşıyan ve keçilerle dolu tekneler, maviliklerin ortasında dikkat çekici görüntüler oluşturuyor.

Lüks yatları, guletleri ve tekne yapım geleneğiyle tanınan Bozburun'da denizin yolcuları yalnızca turistlerden oluşmuyor. Bozburun açıklarında keçilerle dolu bir tekneyle karşılaşanlar için ise görüntünün anlamı farklı: Bu sürüler gezintiye değil, atalarından kalan deniz yoluyla göç yolculuğuna çıkıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Marmaris Bozburun'da çobanlar, keçi sürülerini teknelerle adalara taşıyor - Son Dakika

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