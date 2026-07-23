Marmaris'e 500 Milyon Dolarlık Yat Tekrar Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'e 500 Milyon Dolarlık Yat Tekrar Geldi

Marmaris\'e 500 Milyon Dolarlık Yat Tekrar Geldi
23.07.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manchester City sahibi Şeyh Mansur'un süper yatı A+, Marmaris'te üçüncü yakıt ikmalini yaptı.

(MARMARİS) - Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'a ait yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki süper yat A+, kısa süre içinde üçüncü kez yakıt ikmali için Marmaris'e geldi. Önceki iki ziyaretinde en az 940 bin litre akaryakıt alan "Yüzen Saray" için sabahın erken saatlerinde hem karadan hem denizden yeni bir ikmal operasyonu yapıldı.

Yerel kaynaklara göre, yatın nisan ayındaki ilk ziyaretinde yaklaşık 400 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı ve yalnızca yakıt için 25 milyon 200 bin lira ödendi. Haziran ayındaki ikinci gelişinde ise tankerlerle 540 bin litre yakıt taşındı; yakıt ve erzak harcamalarının yaklaşık 30 milyon lirayı bulduğu kaydedildi.

Böylece yatın yalnızca ilk iki ziyaretinde aldığı yakıt miktarı 940 bin litreye ulaştı. Bu miktar, 50 litrelik deposu bulunan yaklaşık 18 bin 800 otomobilin deposunu tamamen doldurmaya yetiyor.

Üçüncü ikmalde verilecek yakıtın miktarı ve kesilecek faturanın büyüklüğü henüz açıklanmadı.

Kaynak: ANKA

Manchester, Denizcilik, Marmaris, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'e 500 Milyon Dolarlık Yat Tekrar Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

17:36
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
17:35
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş’ın ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi
17:19
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi
17:17
Bahçeli’nin “Hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki
Bahçeli'nin "Hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki
16:13
Cemil Tugay’dan Ankara’da dikkat çeken ziyaret
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret
15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 18:37:56. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris'e 500 Milyon Dolarlık Yat Tekrar Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.