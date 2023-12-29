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Marmaris'e Yeni Belediye Binası Geliyor

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın 'prestij projeleri' arasında yer alan yeni belediye binası yüzde 95 oranında tamamlandı. Yeni binada tüm birimlerin bir arada olacağı, vatandaşların tüm hizmetlere tek noktada ulaşacağı dekorasyon, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları başladı. Binanın depreme dayanıklı olması ve kapalı otoparka sahip olması planlanıyor.

29.12.2023 - 12:20,  Güncelleme: 12:39
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın 'prestij projeleri' arasında yer alan yeni belediye binası yüzde 95 oranında tamamlandı. Marmaris'e bir yıl gibi kısa bir sürede yeni, modern ve konforlu bir belediye binası yapmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Oktay, "Yeni yılda Marmaris'e yenilikler getirecek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Marmarisimize yakışan yeni binamıza kavuşmaya az kaldı" diye konuştu.

Marmaris yeni, modern, konforlu ve çevreci belediye hizmet binasına kavuşmak için gün sayıyor. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın 'prestij projeleri' arasında yer alan yeni belediye binası yüzde 95 oranında tamamlandı. Tüm birimlerin bir arada olacağı, vatandaşların tüm hizmetlere tek noktada ulaşacağı binada dekorasyon, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başlandı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da birim müdürleriyle birlikte yeni binada incelemelerde bulundu.

YÜZDE 95 TAMAMLANDI

Binanın yüzde 95 oranında tamamlandığını ve geçici kabul aşamasına geldiğini söyleyen Başkan Oktay, çok kısa bir süre sonra taşınılacağını ifade etti. 1970'lerde yapılan, bir süre otel olarak hizmet verdikten sonra 1990 yılından itibaren belediye kullanılan olarak eski binanın deprem riski taşıdığı için boşaltıldığını ve yıkımının gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Mehmet Oktay, "Belediyemizi ömrünü tamamlamış, riskli, kapasitesi yeterli gelmeyen, otopark sorunu yaşanan bir binadan yepyeni, modern ve depreme dayanıklı bir binaya taşıyoruz" dedi.

TÜM DETAYLAR DÜŞÜNÜLDÜ

Binada belediyecilik hizmetlerine ilişkin tüm detayları düşündüklerini belirten Başkan Oktay, temelin 2023 yılı Ocak ayında atıldığını hatırlatarak, "Marmarisimize yakışan, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebileceğimiz, en önemlisi depreme dayanıklı bir bina oldu. Marmaris'in buna ihtiyacı vardı. Marmaris'imiz için bu hizmeti yerine getirmenin üstelik bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlamanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

DEPREME DAYANIKLI BİNA

2 bodrum ve 4 normal kat ve teras katı olmak üzere toplam 7 kattan oluşan ve 8500 metrekarelik inşaat alanına sahip ve 1065 metrekare oturumlu yeni binanın yüzde 95 oranında tamamlandı. İç dizaynının yanı sıra çevre düzenlemesi, peyzaj imalatına başlanan binanın temel sistemi radye temel, taşıyıcı sistemi betonarme çerçeve ve perde duvarlı sistem, döşeme tipi ise deprem yüklerine karşı en iyi performansı gösteren plak döşeme olarak projelendirildi. Meclis salonu, her katta toplantı odası, sergi salonları, fuaye alanı, birimlere ait depolar, arşiv ve sığınak gibi bölümlerin yer aldığı binada 55 araçlık kapalı otopark da iş için belediyeye gelen vatandaşlara hizmet verecek.

Marmaris\'e Yeni Belediye Binası Geliyor
Kaynak: ANKA
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