Marmaris Kaymakamı: İlçemiz hem sezona hem de bayrama hazır

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Marmaris Kaymakamı Kaya: "İlçemiz hem sezona hem de bayrama hazır"

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakamı Nurullah Kaya yeni sezon ve önümüzdeki hafta kutlanacak olan Ramazan bayramı sebebi ile ilçedeki güvenlik tedbirlerini arttırdıklarını belirterek, denizde, ilçe merkezinde ve turistik kırsal mahallelerde tüm önlemlerin alındığını ifade ederek 'vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile Marmaris'imizde tatilini yapabilir' dedi.

'Tüm tedbirlerimizi planladık'

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya bayram tatili öncesi yaptığı açıklamada, " Marmaris hem yaz sezonuna hem de Ramazan Bayramı tatiline hazır. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Biz de Marmaris Kaymakamlığı olarak tüm kolluk personelimizle beraber, şehrimize geldikleri ilk andan itibaren 10 günlük tatil sürecince misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamanın gayreti içerisinde olacağız. Şehrimizin giriş noktalarında tedbirlerimizi aldık. Yine yoğunluk oluşturulan kavşak noktalarında tedbirlerimizi alıyoruz. Tabi güvenlik birçok noktada oluşturuldu. İlçemizin giriş noktasında itibaren güvenlik noktalarımız var. A noktası dediğimiz Marmaris girişte güvenlik noktamız var. Bir de bizim ilçemiz turizm şehri Turunç bölgesi, İçmeler bölgesi, Bozburun, Selimiye bölgesi, Hisarönü Körfezi tamamı turizm bölgesi. Bu alanlarda da ciddi manada trafik yoğunluğu oluşuyor. Yine Datça yolunun Datça istikametinde yoğunluğumuz oluşuyor. Bu noktalara biz trafik ekiplerimizle, yönlendirici sayfalarımızda şu an hazırlığımızı yaptık. ve denizde oluşacak yoğunluk nedeniyle de hem yüzme sezonunun başlaması hem tatile gelenlerin yat ve tekne turları nedeniyle ve günübirlik Ege adalarına yolculuklar nedeniyle oluşacak deniz yoğunluğu için de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, tekneleri ve personeli hazır. Tüm tedbirlerimizi planladık ve en konforlu şekilde de güvenli şekilde tatile hazırız" şeklinde konuştu.

"Şimdiden bayramımız kutlu olsun"

Kaymakam Kaya, 'Otellerimiz açısından birçoğu şu anda açık misafirlerini bekliyor. Yüzde 60'ı geçen bir doluluk oranı var. İç piyasamız da yurtiçine gelen misafirlerle beraber şu anda yüzde 75 bir doluluğumuz var. Doluluk oranında her geçen dakika artıyor. Bizler de tüm tatil sürecinde güzel hatıralar biriktirmek isteyen misafirlerimizi Marmaris ilimize bekliyoruz. Güzel bir tatil olmasını temenni ediyoruz. 10 Nisan Çarşamba günü yaşayacağımız, idrak edeceğimiz Ramazan Bayramımızı da şimdiden kutluyoruz" dedi.