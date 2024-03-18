Marmaris Kaymakamlığı Şehit Yakınları ve Gazilere İftar Daveti Düzenledi - Son Dakika
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Marmaris Kaymakamlığı Şehit Yakınları ve Gazilere İftar Daveti Düzenledi

Marmaris Kaymakamlığı Şehit Yakınları ve Gazilere İftar Daveti Düzenledi

Marmaris Kaymakamlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü anısına şehit yakınları ve gazilere iftar daveti düzenledi. Kaymakam Nurullah Kaya, davette yaptığı konuşmada şehitleri anarak gazilere teşekkür etti ve Ramazan ayında şehit yakınlarının evlerine misafir olacaklarını belirtti. İftar programına birçok önemli isim katıldı.

18.03.2024 22:51  Güncelleme: 23:33
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Marmaris Kaymakamlığı ilçede bulunan şehit yakınları ve gazilere 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü anısına iftar daveti düzenledi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya Başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' vesilesi düzenlenen davet programı Diyanet işleri Marmaris Temsilcisinin yemek duası ile başladı

"Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz"

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya yaptığı konuşmada, "Çanakkale Zaferimizin 109'uncu yılında şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı iletiyoruz. Bizlere emanet olan ailelerine de ailelerinin bir ferdi olarak en yakın duygularımızı, en iyi kalbi, duygularımızı onlarla paylaştığımızı, her daim bir ve beraber olduğumuzu bu ortamı da bir kez daha belirtmek istiyoruz. Bizler bu ortamda birbirimizi daha iyi tanımak, daha iyi kaynaşmak için de hem masamızda, hem mesai arkadaşlarımız, hem ailelerimiz bir arada olduk ve gecemizde en güzel şekilde idrak etmeye çalıştık. Bizlerin davetini kırmayıp geldiğiniz için, zaman ayırdığınız için, bizlere önem verdiği için teşekkür ediyorum. Bizler bu birlikteliğimiz ile daha güçlü, daha zinde bir Marmaris, daha güçlü bir Türkiye olduğumuzu, daha birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu bir kez daha idrak etmiş olduk. Bu fırsatı sunanlara Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımızın çok değerli mütevelli heyetine, değerli personellerine, teşekkür ediyorum" dedi.

"Evlerinize misafir olacağız"

Kaymakam Kaya Marmaris'te yaşayan Şehit yakınları ve gazilere ithafen "Ramazan ayı içerisinde bu kez biz size misafir olarak gelmeyi temenni ediyoruz. Her bir arkadaşımız da her bir ailemize inşallah aynı zaman diliminde misafir olacağız. Bizlere de kapılarınızı ve gönlünüzü açtığınız için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

İftar programına Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, Marmaris Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan, Vakıf mütevelli heyeti, Muharip Gaziler Derneği Marmaris üyeleri, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Marmaris üyeleri, şehit aileleri ve basın mensupları katılım sağladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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