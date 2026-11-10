Marmaris\'te 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Programı\'nda öğrenciler oratoryo sahneledi

Marmaris'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı, Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Öğrencilerin sahnelediği 'Sonsuzluğa Uzanan Ömür' adlı oratoryoda Atatürk'ün mücadelesi, fikirleri ve Cumhuriyet mirası anlatıldı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin yıl dönümünde Marmaris'te düzenlenen programla anıldı. Armutalan Kültür Merkezi'ndeki programa Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen, Çağdaş Bilim Koleji koordinasyonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından, çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Nurullah Kaya tarafından takdim edildi. Öğrenciler daha sonra 'Sonsuzluğa Uzanan Ömür' adlı oratoryoyu sahneledi. Atatürk'ün fikirlerinin, bağımsızlık mücadelesinin ve Cumhuriyetimize bıraktığı mirasın işlendiği gösteri, duygusal anlar yaşatırken, salonda izlemeye gelenlerden büyük beğeni topladı.