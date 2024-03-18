Marmaris\'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Kutlamaları

Marmaris'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. İlçe protokolü, Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama törenine katıldı.
Marmaris'te ilk tören, Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi. Saat 09.30'da başlayan törene Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük; siyasi partilerin kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Askeri Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Törende, Aksaz Deniz Üs ve Garnizon Komutanlığı Deniz Binbaşı Serkan Harmancı konuşma yaptı.
Armutalan Kültür Merkezi'nde de resmi kutlama töreni düzenlendi. Öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryonun seslendirildiği törende, 'Çanakkale Zaferi' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.
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