Marmaris'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Marmaris'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Etkinlikleri Devam Ediyor

Marmaris\'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Etkinlikleri Devam Ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri sürüyor.

18.03.2024 15:15  Güncelleme: 15:19
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri sürüyor. Sahil Güvenlik Botu TCSG 904 18 Mart vesilesi ile ziyarete açıldı, Atatürk anıtına çelenk sunuldu, kültür merkezinde şiirler okundu, tiyatro oyunu sergilendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programları çerçevesinde, düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Armutalan Kültür Merkezi'nde ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin sergilediği program düzenlendi. Programda şiir, kompozisyon ve resim dallarında 18 Mart konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere plaket ve ödül takdim edildi. Öğrenciler ' Çanakkale geçilmez ' isimli tiyatro oyunu sergiledi.

Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başsavcı Fatmagül Yörük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, ilçedeki kurum ve kuruluş müdürleri, okullar, Muharip Gaziler Derneği Marmaris üyeleri, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Marmaris üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Öte yandan gün boyunca Marmaris Belediye Marina limanında Sahil Güvenlik Botu TCSG 904 saat 17.00'a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacağı belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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