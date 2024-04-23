Marmaris'te 23 Nisan kutlamaları çocuk kortejiyle sona erdi - Son Dakika
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Marmaris'te 23 Nisan kutlamaları çocuk kortejiyle sona erdi

Marmaris\'te 23 Nisan kutlamaları çocuk kortejiyle sona erdi

Marmaris Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. Yılı dolayısıyla çocuk korteji düzenledi. Korteje Marmaris Kaymakamı, Aksaz Deniz Üs Komutanı, Belediye Başkanı ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş da katıldı. Çocuklar animasyon karakterleri eşliğinde bayraklar ve balonlarla yürüdü ve 23 Nisan şarkılarını söyledi. Kutlamalar Aksaz Bandosu'nun konseriyle sona erdi.

23.04.2024 20:11  Güncelleme: 20:15
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki 23 Nisan kutlamaları düzenlenen çocuk korteji ile sona erdi.

Marmaris Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. Yılı dolayısıyla birçok etkinlik düzenleyen Marmaris Belediyesi çocukların katıldığı bir de kortej gerçekleştirdi. Ketenci Otel önünde başlayıp 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sona eren bayram kortejinde Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Belediye Başkanı Acar Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Murat Çam, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve çok sayıda vatandaş da çocuklara eşlik etti.

Animasyon karakterleriyle birlikte ellerinde bayraklar, balonlarla yürüyen çocuklar 23 Nisan şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Çocuklara eşlik eden Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Birbirinden güzel etkinliklerle bayramımızı coşkuyla kutladık. Bu coşkuya ortak olan tüm çocuklarımıza ve büyüklere teşekkür ediyorum. Egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu bir kez daha kutluyor; Ulu Önderimiz Atatürk'ü sevgiyle anıyorum" dedi.

Yürüyüşün ardından 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda Aksaz Bandosu'nun konseriyle kutlamalar sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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