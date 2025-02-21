Marmaris'te Afet Yönetimi ve Deprem Hazırlığı Çalıştayı Başladı - Son Dakika
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Yerel

Marmaris'te Afet Yönetimi ve Deprem Hazırlığı Çalıştayı Başladı

Marmaris\'te Afet Yönetimi ve Deprem Hazırlığı Çalıştayı Başladı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen çalıştayda, jeologlar ve afet yönetimi uzmanları deprem ve alınacak önlemler hakkında bilgiler paylaşıyor. Marmaris Belediye Başkanı, kaçak yapıların deprem riski ile bağlantısını vurguladı ve afet bilincinin artırılması gerektiğini belirtti.

21.02.2025 13:16  Güncelleme: 13:18
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Kıyı Ege Belediyeler Birliği tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi' çalıştayı başladı. Üç gün sürecek olan çalıştayda, alanında yetkin jeologlar, mühendisler ve afet yönetimi uzmanları, deprem gerçeği ve afetlere karşı alınması gereken önlemler konusunda katılımcılara bilgiler aktaracak.

"Kaçak yapılan her yapı kendimize yapılan bir mezardır"

Açılışta konuşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, kaçak yapılar ile ilgili vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiğini, aksi taktirde, her kaçak yapının bir mezar olduğunu söyledi. Başkan Ünlü, "Konumuz önemli ve aynı zamanda stresli bir konu. Ancak stres bizi ayakta tutar, hayatta tutar. Stresten sonra yaşanan rekabet ise bizi felakete götürebilir. Bunu 1999 yılında yaşadığımız depremden sonra hep birlikte gördük. Deprem sonrası önlemler ve çalışmalar, tekrar benzer felaketlerle karşılaşmamak için süreklilik arz etmeli. Bugün burada toplanmamızın sebebi de bu hareketlenmenin ülkemiz gündeminde önemli bir yer tutmasıdır. İki gün boyunca çok değerli hocalarımız bilgilerini bizimle paylaşacaklar. Depremde yapılması gerekenler ve imal edilmesi gereken yapılarla ilgili çok değerli bilgiler alacağız. Ben yerel bir yönetici olarak şunu söyleyebilirim: Kaçak yaptığımız her yapının aslında kendimize yaptığımız bir mezar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kaçak yapılarla ilgili vatandaşlarımıza, bu yapıların muhtemel depremlerde hepimizi bir felakete sürükleyeceğini hatırlatmamız gerekiyor. İmar yapmamız lazım, ama imarı başıboş bırakmamamız gerekiyor. Yaptığımız imar barışlarından sonra bile kaçak yapı artışının ne boyutlara geldiğini hep birlikte yaşıyoruz. Marmaris bölgesi bir deprem bölgesi ve imar yapılmadıkça bu felaketlere zemin hazırlıyoruz. Yetkililerin bu konuya dikkat etmesi ve önemsemesi gerekiyor. İmar yapılmayan her gün burada daha fazla gözyaşı demektir. Geleceğe yönelik olarak yeni yapılacak olan binaları daha dikkatli kontrol etmemiz gerekiyor. Mühendislerimize güvenimiz tam, ancak kontrol güvene engel değildir. Belediyelerimizde oluşturacağımız birimlerin hakkıyla çalışması ve bu kontrollerin sağlıklı bir şekilde yapılması, gelecekte daha sağlam yapılar oluşturulmasını sağlayacaktır" sözlerini ifade etti.

"Ülkemizde afet bilinci yeterince gelişmiş değil"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bugün burada çok önemli bir konu için bir araya geldik. Türkiye bir deprem ülkesi ve afetlerle yüzleşmek bizim kaçınılmaz bir gerçeğimiz. Geçmişte yaşanan depremler, özellikle Hatay ve Kahramanmaraş'ta gördüğümüz yıkım, bize afet yönetiminin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Sahada bulunduğumuzda, müdahale süreçlerinde yaşanan eksiklikleri, koordinasyon bozukluklarını ve alınması gereken önlemlerin yetersizliğini bizzat gözlemledik. Afet yönetimi, sadece yerel yönetimlerin ya da belediyelerin değil, merkezi hükümetin, bilim insanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının ve halkın ortak sorumluluğunda olan bir mesele. Bu yüzden, afetlere hazırlıklı olmalıyız ve bu hazırlığı sadece bir kurumun değil, tüm toplumun sahiplenmesi gerekiyor. Depreme karşı alınacak önlemler, sadece kriz anında değil, kriz öncesinde ve sonrasında da büyük bir titizlikle ele alınmalı. Özellikle şehirleşme konusunda ciddi adımlar atmalıyız. Binalarımızı sağlam inşa etmeli, mevcut yapıları güçlendirmeli ve halkımızı bilinçlendirmeliyiz. Ne yazık ki, ülkemizde afet bilinci yeterince gelişmiş değil. Deprem anında nasıl hareket edilmesi gerektiğini, sonrasında hangi adımların atılması gerektiğini bilen insan sayısı hala yetersiz. İşte bu yüzden eğitim ve farkındalık çalışmalarına da büyük önem vermeliyiz.

"Kurumlar arası işbirliği şart"

Afetlerde kurumlar arası işbirliğinin önemine değinen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, "Muğla olarak bizler, kendi bölgemiz için üzerimize düşeni yapacağız. Ancak bu sorunun sadece yerel yönetimlerin çabalarıyla çözülmesi mümkün değil. Merkezi hükümet, yerel yönetimler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları arasında daha güçlü bir koordinasyon sağlamalıyız. Afetlere karşı gerçekten etkili bir sistem kurabilmek için iş birliği şart. Unutmamalıyız ki depremi engellemek bizim elimizde değil, ama ona karşı hazırlıklı olmak tamamen bizim sorumluluğumuzda. Bugün burada yapılan bu çalıştayın sonuçlarının hepimize ışık tutacağına inanıyorum. Hep birlikte hareket edersek, şehirlerimizi daha güvenli hale getirebilir ve afetlerin yıkıcı etkilerini en aza indirebiliriz" dedi.

Çalıştay Muğla çevresinin jeoloji ve deprem selliği, deprem tehlike ve risk analizi, Muğla ili deprem master planı, depremde zemin yapı ilişkisi ve kentleşme politikaları konularında bilgilendirici söyleşiler yapılacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Afet Yönetimi ve Deprem Hazırlığı Çalıştayı Başladı - Son Dakika

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