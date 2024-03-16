Yerel

Marmaris'te başkan adayı Yazıcı, basın mensupları ile ralli yaptı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmalarına ara verip gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri ile birlikte İçmeler mahallesi tepesinde off-road ralli yaptı. Dünya şampiyonu Yazıcı, "Amacımız hem 62 günlük stresi dağıtmak hem de bu sporun doğa ile ne kadar uyumlu olduğunu göstermek" dedi.

1989 yılında başladığı otomobil sporları kariyeri boyunca 4 kez Türkiye Ralli Şampiyonluğu'nu kazanan ve 2000 yılında Dünya Ralli Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Serkan Yazıcı ayrıca WRC-Dünya Ralli Şampiyonası'nı 8 yıl aradan sonra Marmaris'e getirmesi ile ön plana çıkmıştı. Başkan Adayı Yazıcı Marmaris'te görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile bir araya gelerek, defalarca şampiyonluk kazandığı özel yarış aracına bindirip, kısa bir parkur turu olan 'cool drive' yaptırdı.

"Amacımız otomobil sporunu tanıtmak"

Ralli şampiyonu başkan adayı Serkan Yazıcı yapılan etkinlik ile alakalı, "Otomobil sporunu hem basınımıza hem de buradaki bazı arkadaşlarımıza yarın da sanayide çalışan gençlere anlatmak istedik. Ralli sporu nedir? Bilmeden anlatmak mümkün olmuyor. Çok keyifli doğayla uyumlu bir spor olduğunu anlatmak için buradayız" dedi.

"Seçim stresine ara verelim istedik"

Yerel seçimler öncesi stres atmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden Yazıcı, "Belediye başkanlığı seçimlerine ara verip 62 günün hem yorgunluğunu atalım dedik hem de bu kadar stresli koşturmaca içinde e birazda yeteneklerimizi sergilemek istedik. Nelerden vazgeçiyoruz belediye başkanlığı için insanlar görsün istedik. Hem müzik hem de otomobil yarışı çok zevkli şeyler inşallah bunların hepsini daha fazlasını Marmaris'e getireceğiz" dedi.

"Dünya şampiyonuna güvendik"

Serkan Yazıcı'nın aracına binen basın mensuplarından Selda Kırdemir, "Normalde çok korkuyorum, korkarak da geldim zaten ama Serkan Bey tecrübeli. Şampiyonlukları olan bir insan bana 'korkma güvenli bir sürüş olacak' dediği için güvendim tabii ki kendisine. Yine de fazla adrenalinli ve güzeldi" dedi.

Fotoğrafçı Naim Aydar, "4 dünya şampiyonluğu olan bir pilotun yanında co pilot olarak oturmak gerçekten muhteşemdi. Adranalini de sevdiğim için tam benlik bir spor aynı zamanda. Bu tarz etkinlikleri hep takip edip izliyordum bu gün ilk defa katıldım" diye konuştu.

Muğla'dan gelen üniversite öğrencisi Pınar Karaoğlu ise, "Kendimi bildim bileli ilgim vardı, ilk deneyimim oldu. Hayatımda yaptığım en güzel şeylerden biriydi diyebilirim. Çok eğlenceli ve heyecan doluydu. Serkan beye güvendiğim için hiç korkmadım kendisi muhteşem bir sürücü" diyerek bir daha ki sefere kendisinin pilot olmak istediğini belirtti.