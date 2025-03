Marmaris\'te Bayram Durgun Geçiyor

Dünyanın ve Türkiye'nin en gözde turizm kentlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile yerli piyasada bir hareketlilik oluşmadı. Turizmciler hem tarih olarak hem de meteorolojinin yağış uyarısı sebebi ile bayramın yerli turizm açısından durgun geçeceğini belirtirken 2025 sezonunun beklentilerinin üzerinde olacağını kaydettiler.

Marmaris'te Mart ayı ile birlikte turizmciler 2025 sezonunu başlattı. Yerli ve yabancı misafirleri ağırlamak için tesislerindeki tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Marmarisli turizmciler bayram, tatil yoğunluğunun beklentilerinin altında kaldığını yerli turistin kültür turu destinasyonlarını daha çok tercih ettiklerini ifade etti. Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Cengin Aygün, "Bölgemizde açık olan tesislerimiz var. Mevcut tesislerimizin yüzde 70 seviyesinde bir doluluk söz konusu. Cumhurbaşkanımızın bayram tatilini uzatmasından dolayı da son dakika satışları bu oranı yüksek oranda destekleyecektir. Dolayısıyla bölgemizde yaklaşık 14-15 tane dört ve beş yıldızlı otelin açık olduğunu ve bu tesislerin de şu an itibarıyla yüzde 70 seviyesinde doluluğa ulaşmış durumda olduğunu söyleyebiliriz. 2025 yılı sezonu için bölgemizle ilgili şu ana kadar aldığımız rezervasyonlar ve yaptığımız temaslar neticesinde yüzde 7-8 oranında bir artış beklemekteyiz" dedi.

"Tatilciler bu mevsimde genelde kültür turizmini tercih ediyor"

Marmaris'te otelleri bulunan turizmci Hüseyin Durmaz 2025 yaz sezonu için beklentilerinin çok yüksek ve tesislerinin her yönden hazır olduğunu belirtti. Turizmci Durmaz, "Marmaris bölgesi için Ramazan Bayramı tatil süresi çok uygun olmadı. Tüketiciler ve misafirler, bu bayramda daha çok kültür turlarını tercih ettiler. Kapadokya ve benzeri bölgeler yoğun talep alırken, Antalya da ciddi talep gördü. Ancak Marmaris bu bayram döneminde biraz zayıf kaldı. Bunun en büyük sebebi, Ramazan Bayramı'nın tarihinin kültürel geziler için daha elverişli olmasıydı. Öte yandan, hava durumu da etkili oldu. Bayram süresince yağmurlu bir hava bekleniyor. Bayram tatilinin dokuz gün olması elbette tatilciler için bir avantaj sağladı ancak her bölgenin kendine özgü bir potansiyeli var. Biz de sezona hazırlanıyoruz ve yazı bekliyoruz. Marmaris'in bu yaz iyi bir turizm sezonu geçireceğini düşünüyorum her şeyin hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. - MUĞLA