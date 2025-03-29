Marmaris'te Bayram Durgun Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmaris'te Bayram Durgun Geçiyor

Marmaris\'te Bayram Durgun Geçiyor

Ramazan Bayramı'nın uzamasıyla yerli turizm durağan, kültür turları tercihi öne çıktı.

29.03.2025 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın ve Türkiye'nin en gözde turizm kentlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile yerli piyasada bir hareketlilik oluşmadı. Turizmciler hem tarih olarak hem de meteorolojinin yağış uyarısı sebebi ile bayramın yerli turizm açısından durgun geçeceğini belirtirken 2025 sezonunun beklentilerinin üzerinde olacağını kaydettiler.

Marmaris'te Mart ayı ile birlikte turizmciler 2025 sezonunu başlattı. Yerli ve yabancı misafirleri ağırlamak için tesislerindeki tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Marmarisli turizmciler bayram, tatil yoğunluğunun beklentilerinin altında kaldığını yerli turistin kültür turu destinasyonlarını daha çok tercih ettiklerini ifade etti. Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Cengin Aygün, "Bölgemizde açık olan tesislerimiz var. Mevcut tesislerimizin yüzde 70 seviyesinde bir doluluk söz konusu. Cumhurbaşkanımızın bayram tatilini uzatmasından dolayı da son dakika satışları bu oranı yüksek oranda destekleyecektir. Dolayısıyla bölgemizde yaklaşık 14-15 tane dört ve beş yıldızlı otelin açık olduğunu ve bu tesislerin de şu an itibarıyla yüzde 70 seviyesinde doluluğa ulaşmış durumda olduğunu söyleyebiliriz. 2025 yılı sezonu için bölgemizle ilgili şu ana kadar aldığımız rezervasyonlar ve yaptığımız temaslar neticesinde yüzde 7-8 oranında bir artış beklemekteyiz" dedi.

"Tatilciler bu mevsimde genelde kültür turizmini tercih ediyor"

Marmaris'te otelleri bulunan turizmci Hüseyin Durmaz 2025 yaz sezonu için beklentilerinin çok yüksek ve tesislerinin her yönden hazır olduğunu belirtti. Turizmci Durmaz, "Marmaris bölgesi için Ramazan Bayramı tatil süresi çok uygun olmadı. Tüketiciler ve misafirler, bu bayramda daha çok kültür turlarını tercih ettiler. Kapadokya ve benzeri bölgeler yoğun talep alırken, Antalya da ciddi talep gördü. Ancak Marmaris bu bayram döneminde biraz zayıf kaldı. Bunun en büyük sebebi, Ramazan Bayramı'nın tarihinin kültürel geziler için daha elverişli olmasıydı. Öte yandan, hava durumu da etkili oldu. Bayram süresince yağmurlu bir hava bekleniyor. Bayram tatilinin dokuz gün olması elbette tatilciler için bir avantaj sağladı ancak her bölgenin kendine özgü bir potansiyeli var. Biz de sezona hazırlanıyoruz ve yazı bekliyoruz. Marmaris'in bu yaz iyi bir turizm sezonu geçireceğini düşünüyorum her şeyin hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Hava Durumu, Marmaris, Ekonomi, Durağan, Turizm, Yerel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te Bayram Durgun Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hakem getiriyor Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hakem getiriyor
İran’dan Trump’a saldırı tehdidi: Üsleri hedef olur İran'dan Trump'a saldırı tehdidi: Üsleri hedef olur
Usulsüz sağlık raporu operasyonu Gözaltına alınan 60 şüpheliden 3’ü tutuklandı Usulsüz sağlık raporu operasyonu! Gözaltına alınan 60 şüpheliden 3'ü tutuklandı
EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
Deprem felaketinde 72 kişiye mezar olan Ebrar Apartmanı davasında müteahhitlere ceza yağdı Deprem felaketinde 72 kişiye mezar olan Ebrar Apartmanı davasında müteahhitlere ceza yağdı
Süper Lig kaldığı yerden devam Günün ilk maçında gol yağdı Süper Lig kaldığı yerden devam! Günün ilk maçında gol yağdı
CHP lideri Özgür Özel Maltepe Mitinginde kalabalığa sesleniyor CHP lideri Özgür Özel Maltepe Mitinginde kalabalığa sesleniyor
Mansur Yavaş, CHP’nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

13:59 CHP lideri Özgür Özel Maltepe Mitinginde kalabalığa sesleniyor CHP lideri Özgür Özel Maltepe Mitinginde kalabalığa sesleniyor
13:42 Mansur Yavaş, CHP’nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
13:18 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
17:59 Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
17:54 Süper Lig kaldığı yerden devam Günün ilk maçında gol yağdı Süper Lig kaldığı yerden devam! Günün ilk maçında gol yağdı
17:44 Deprem felaketinde 72 kişiye mezar olan Ebrar Apartmanı davasında müteahhitlere ceza yağdı Deprem felaketinde 72 kişiye mezar olan Ebrar Apartmanı davasında müteahhitlere ceza yağdı
17:43 EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
17:32 Usulsüz sağlık raporu operasyonu Gözaltına alınan 60 şüpheliden 3’ü tutuklandı Usulsüz sağlık raporu operasyonu! Gözaltına alınan 60 şüpheliden 3'ü tutuklandı
17:23 İran’dan Trump’a saldırı tehdidi: Üsleri hedef olur İran'dan Trump'a saldırı tehdidi: Üsleri hedef olur
17:08 Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hakem getiriyor Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hakem getiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 14:51:56. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te Bayram Durgun Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement