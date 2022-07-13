Marmaris'te bayram kalabalığı sokaklara taştı - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris'te bayram kalabalığı sokaklara taştı

13.07.2022 01:09
Marmaris'te bayram kalabalığı sokaklara taştı

Kurban Bayramı tatilinde Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris yerli ve yabancı turist ile doldu.

Kurban Bayramı tatilinde Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris yerli ve yabancı turist ile doldu.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ile turizm beldeleri de yerli ve yabancı turistler ile doldu. Özellikle akşam saatlerinde havanın serinlemesini fırsat bilenler kendilerini kordona attı, trafik kilitlendi ekipler hummalı bir şekilde çalışarak araçlara yol vermeye çalıştı. İşletmeciler kalabalıktan mutlu olurken, müzik saati kısıtlamasının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Turizmci Ali Koru " Kurban bayramı sebebi ile Marmaris çok güzel kalabalık zaten son iki yıldır biraz sönük geçmişti trafik yoğunluğundan anlıyoruz kalabalığı. Marmaris esnafının bu kalabalığa ihtiyacı vardı. İşim gereği kırsal mahallere de gidiyorum, baya yoğun umarım gelenler kazasız belasız güzel anılar ile Marmaris'ten ayrılırlar " dedi.

İşletme sahibi Hakan Kutlay " Bayram sebebi ile Marmaris çok güzel doldu gelenler arabaları ile gelmiş trafik yoğunluğu oluştu tabi, mekanlarımız da nasibini aldılar, ancak müzik saatleri bir saat daha uzatılsa çok daha güzel olacak" dedi.

İstanbul'dan tatile gelen Elif Kılavuz " Bayram tatili için Marmaris'e geldim, pandemi yangınlar derken nihayet gelebildik. Burası çok güzel umarım hep geliriz " şeklinde konuştu.

İşletmeci Özlem Karabulut ise " Bayram tatili sebebi ile baya yoğun günler yaşıyoruz, sezonun başladığını şimdi anlıyoruz can suyu gibi geldi. Umarım sezonumuz da böyle devam eder" dedi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Bodrum sahillerinde bayram tatili yoğunluğu Bodrum sahillerinde bayram tatili yoğunluğu Saklıkent Kanyonu'nda bayram tatili yoğunluğu Saklıkent Kanyonu'nda bayram tatili yoğunluğu
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Marmaris, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te bayram kalabalığı sokaklara taştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:21 DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Vakalar yüzde 30 arttı, Covid-19 hiçbir yerde bitmedi
21:02 Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
20:43 NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler...
19:58 4 milyon kişi için hayati önemde! BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzatma kararı aldı
19:34 İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar...
18:18 Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den olay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir
18:16 Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor
18:12 ABD Afrin'de düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın önemli ismi Mahir el-Agal'ı öldürdü
18:05 Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 01:15:28. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te bayram kalabalığı sokaklara taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement