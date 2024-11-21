Marmaris\'te Kadına Yönelik Şiddet Paneli Düzenlenecek

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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Marmaris'te 'şiddet' konulu bir panel düzenlenecek.

Marmaris Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir panel düzenleyecek. Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen panelde kadın, aile ve toplum ilişkileri konuşulacak. Doç. Dr. Didem Işıksal'ın moderatörlüğündeki panele Avukat Füsun Ünlüsoy, gazete imtiyaz sahibi Arzu Barışkaner, Marmaris Belediyesi psikoloğu İmge Bulut, Marmaris Kadın Kooperatifi Başkanı İlkay Gözen, Kent Konseyi Kadın Meclisi Temsilcisi Ayla Akıncı, Farkındalık ve İyi Yaşam Danışmanı Özgür Taşkıran Konaç, Marmaris Kadın Dayanışma Platform Temsilcisi Gülşah Deniz Kılıç konuşmacı olarak katılacak.

Şiddetin her türüne karşı çözüm önerilerini güçlendirmek adına yapılacak panel 25 Kasım Pazartesi günü saat 13.00'te Armutalan Kültür Merkezi'nde yapılacak. - MUĞLA