Marmaris'te Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika
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Marmaris'te Muhtarlar Günü Kutlandı

Marmaris\'te Muhtarlar Günü Kutlandı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlarla bir araya gelerek düzenlenen yemekte, muhtarların hizmetlerde önemli bir yol gösterici olduğunu vurguladı.

18.10.2024 17:49  Güncelleme: 17:51
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 19 Ekim'de kutlanan Muhtarlar Günü nedeniyle Marmaris'te görev yapan muhtarları yemekte ağırladı. Başkan Ünlü muhtarlara seslenerek "Hayata geçireceğimiz hizmetlerde en önemli yol göstericimiz sizlersiniz" dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Marmaris'in 30 mahallesinde görev yapan muhtarlar için Marmaris Belediyesi tarafından bir yemek düzenlendi. Yemeğin ev sahipliğini Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü yaptı. Vatandaşlarla kurumlar arasında köprü olan muhtarların gününü kutlayan Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Hayata geçireceğimiz hizmetlerde en önemli yol göstericimiz sizlersiniz" diyerek muhtarların gününü kutladı.

Başkan Ünlü; "Gönül ister ki bütün mahallelere istediği her şeyi yapabilelim. Ama hem zaman olarak hem de sınırlı maddi kaynaklar nedeniyle bu pek mümkün olmuyor. Biz de bu yüzden öncelikli ihtiyaçları belirleyerek çalışmalarımızı bu doğrultuda planlıyoruz. Bu noktada sizlerin bizlere yol göstericiliğiniz çok önemli. Ben şimdiden hem bundan önceki, hem de bundan sonraki işbirliğiniz için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Muhtarlar da kendilerini ağırlayan Başkan Ünlü'ye teşekkür ederek, Belediye ile işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika

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