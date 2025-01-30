Marmaris'te Okullar İkinci Döneme Hazır - Son Dakika
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Marmaris'te Okullar İkinci Döneme Hazır

Marmaris\'te Okullar İkinci Döneme Hazır

Marmaris Belediyesi, ikinci dönem başlamadan okulları öğrencilere hazırlamak için bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Acar Ünlü, çocukların rahatça oyun oynayabilmesi için okul bahçelerinin düzenlendiğini belirtti.

30.01.2025 17:38  Güncelleme: 17:40
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IHAAW173630-GEN/30-01-2025

- Marmaris'te okullar ikinci döneme hazır

(Fotoğraflı) Güldemet Kızıl

MUĞLA (İHA) - Marmaris Belediyesi, ikinci dönem başlamadan okulları öğrencilere hazır hale getirdi. Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Fen İşleri ekipleri okul bahçelerinde düzenlemeler yaptı.

Marmaris Belediyesi, kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda ve kendi imkanları dahilinde destekte bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda yarı tatili fırsat bilen belediye ekipleri ikinci dönem öncesi okullarda bakım, onarım, bahçe düzenlemesi ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler ekipleri devlet okullarının bahçesinde bakım ve budama yaptı. Büyüyen ağaç dallarını budayıp, yeşil alanlarda peyzaj çalışması yapılırken temizlik İşleri çalışanları da detaylı bir temizlik gerçekleştirdi. Fen İşleri personeli de talep edilen okullarda bahçe düzenlemesi yaptı.

Okullardan gelen istek ve taleplere imkanlar dahilinde yerine getirdiklerini ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Birkaç gün sonra çocuk kahkahalarının yankılanacağı bahçeler bahar aylarıyla beraber daha çok kullanılacak. Biz de bahçeleri çocuklar için hazır hale getirmeye çalıştık. Onlar tatildeyken okul idarelerinden gelen talepler ve imkanlarımız dahilinde çalışmalar yaptık. Ben şimdiden tüm öğrencilerimize güzel ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum" dedi.

(OD-Y)

30.01.2025 17: 37: 47 TSI

NNNN - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Okullar İkinci Döneme Hazır - Son Dakika

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