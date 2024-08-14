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Marmaris'te otomobil alevlere teslim oldu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde alev alan otomobil küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Turunç Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobilde yangın çıktı. Alevler otomobili sararken bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobildeki yangını söndürürken, alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.