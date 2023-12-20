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Marmaris'te park yasağına uymayan araçlar öğrenci servislerini zora sokuyor - Son Dakika
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Marmaris'te park yasağına uymayan araçlar öğrenci servislerini zora sokuyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bazı okulların kenarında olan ve özellikle 07.30-19.00 arası park yasağı tabelası konulan alanlara park edilen özel araçlar hem öğrencilere, hem öğrenci servislerini zora sokuyor. Servis şoförleri bu duruma bir çözüm bulunmasını talep ediyor.

Marmaris\'te park yasağına uymayan araçlar öğrenci servislerini zora sokuyor
20.12.2023 - 12:12,  Güncelleme: 12:33
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bazı okulların kenarında olan ve özellikle 07.30-19.00 arası park yasağı tabelası konulan alanlara park edilen özel araçlar hem öğrencilere, hem öğrenci servislerini zora sokuyor. Servis şoförleri bu duruma bir çözüm bulunmasını talep ediyor.

2023- 2024 eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula gelip gitmesi için belirli bir fiyat karşılığında taşımacılık yapan okul servisleri, okulların kenarlarında park edecek yerlerde sıkıntı yaşadıklarını ve öğrencilerin servis araçlarına binmelerinde tehlikeli durumlarla karşılaşmak istemediklerini belirttiler.

Servis şoförü Onur Tufan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Okullara servis yapıyoruz, burada bir tabela var yazıyı ne gören var ne de kurala uyan var. Biz burada zor durumdayız insanlar bize babanın yeri mi diye soruyorlar, tabii ki kimsenin yeri değil ama bir kural konulmuş. İnsanların birbirine saygılı olması gerekiyor. Özellikle yağmurlu havalarda çok zorlanıyoruz, veliler yanımıza park ediyorlar, bizim sıkışmamıza sebep oluyorlar. Öğrencilerin bildiği alıştığı ve bize gösterilen park yerlerimiz var başka yere park edersek öğrenci servisi bulamaz. Biz okul giriş ve çıkışlarında servislere saygı gösterilmesini istiyoruz. Gerekirse trafik ekipleri de denetlesinler ama buna bir çözüm bulunmasını rica ediyoruz" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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