Marmaris\'te sağanak sonrası sahil çöple doldu

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Marmaris'te etkili olan sağanağın ardından sahil çöple doldu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabaha karşı etkili olan ve gün içinde hafif yağan sağanak ve rüzgarla birlikte Marmaris Halk Plajı adeta çöplüğe döndü.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Marmaris'in özellikle yaz aylarında tıklım tıklım dolan halk plajı sahilinde, sabah saatlerinde etkili olan yağmur, denizden ve derelerden kıyılara taşan atıkları ortaya çıkardı. Yağışların etkisi ile kahverengiye dönen denizin bomboş olan sahilinde gezenler sosyal medya hesaplarında da paylaşım yaparak atılan çöplere isyan ettiklerini belirtti.