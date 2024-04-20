Marmaris\'te Şiddetli Yağmur ve Hortum Sonrası Hasar Tespit Edildi

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(MUĞLA) - Marmaris'te sabaha karşı etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan hortum ise Marmaris Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bazı birimlerine hasar verdi.

Hortum, Burunucu Macera Parkı, Marmaris Belediyesi Araç Parkı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi mezbahasında hasara neden oldu. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün Ankara'da gerçekleşen Belediye Başkanları Toplantısı'nda olması dolayısıyla Belediye Başkanvekili Hüseyin Süer, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal İşleri Daire Müdürü Ünsal Paşalı ve belediye birim müdürleriyle, zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

HASAR TESPİTİ YAPILDI

Hasar tespitinde bulunan Başkanvekili Hüseyin Süer, can kaybı olmamasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hortum, Burunucu Macera Parkı'nda oyun gruplarına, piknik alanlarına zarar vermiş. Araç parkında asfalt depolanan alanın çatısını uçurarak Park Bahçeler Birimi'nin depolarının üzerine kadar getirmiş. Ekiplerimiz bir yandan hasar tespiti yaparken diğer yandan hasarları gidermek için çalışmalara başladılar" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal İşleri Daire Müdürü Ünsal Paşalı ise hortum nedeniyle mezbahanın çatısında ve iç kısmında hasar meydana geldiğini aktararak, pazartesi günü itibariyle mezbahanın tekrar çalışmaya başlayacağını belirtti.

EKİPLER TEMİZLİK MESAİSİNDE

Öte yandan, gece boyunca teyakkuzda olan belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırdı. Yağmurun durmasıyla çalışmalarını hızlandıran Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, fırtına nedeniyle dökülen yaprak ve çiçekleri bertaraf etti, cadde ve sokakları temizledi.