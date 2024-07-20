Marmaris\'te Turizm Esnafı Zor Günler Geçiriyor

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ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde esnaf, turizm sezonunu değerlendirdi. 40 yıldır çarşıda esnaflık yapan Barbaros Kurum, "Bu sene çok kötü. Ben de direniyorum. 80 yaşındayım. Evlatlarıma torunlarıma bir şeyler bırakayım diye uğraşıyorum" dedi. Günlük tur teknesi işleten Tolga Tuncer ise, "Fahiş fiyatlar düşmediği müddetçe insanların geleceğini de düşünmüyoruz. İnsanlara da kızmıyoruz aslında haklılar Rodos'a gitmekle" ifadelerini kullandı.

Marmaris'te turizm esnafı turist gelmemesi nedeniyle zor günler geçiriyor. Turist sayısındaki düşüş nedeniyle sezon öncesi umduklarını bulamayan kapalı çarşı esnafı ağustos ayından da umutlu değil.

"Kendi mülküm olduğu için direniyorum yoksa mümkünatı yok"

Çarşıda 40 yıldır esnaflık Barbaros Kurum şunları söyledi:

"Bulgar, Yugoslav, Sırp, Arnavut bir de Polonyalı var. Orta Avrupalı yok. Para zaten Orta Avrupalı da var. Keşke bizim Anadolu yiğidi gelse de hiç olmazsa içeriye girer almaz, almayacağı şeye girmez. Bu sene çok kötü. Bu sene esnafın yüzde 80'i bir şey diyemem. Bu sene 40. senem. Ben de direniyorum. Kendi mülküm olduğu için direniyorum yoksa mümkünatı yok. Turist yok. Bu sene hiç yok. Geçen sene Allah bereket versin üç beş kazandık, yalan söylemeye gerek yok. Yetkililere diyecek bir şeyim yok. Ben 80 yaşındayım ama dirençliyim çalışıyorum, evlatlarıma torunlarıma bir şeyler bırakayım diye uğraşıyorum."

"Ciddi anlamda yerli ve yabancı müşteri kaybımız çok"

Günlük tur teknesi işleten Tolga Tuncer ise

"2003 yılından beri özel tur teknesi işletmeciliği yapıyorum. Bu sene sezonumuz bayağı kötü. Ciddi anlamda yerli ve yabancı müşteri kaybımız çok. Hepsini kaybettik bu sene. Beklentimiz yok zaten. Fahiş fiyatlar düşmediği müddetçe insanların geleceğini de düşünmüyoruz. İnsanlara da kızmıyoruz aslında haklılar Rodos'a gitmekle. Devletimiz biraz bu liman ücretlerinde yardımcı olursa, vergilerde, muhasebe stopajlarında falan, biz de ona göre biraz fiyatları düşürürüz. Belki eski yoğunluğa ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Bizim sigortamız, vergimiz yüksek. Bir tura çıkıyorsan mesela biraz da devlete veriyorsun devletle ortak gibi çalışıyorsun. Teknenin bakım fiyatları ciddi maliyetli şeyler bunlar. Kazancımız az, maliyetimiz yüksek. Bu sene zaten iyi kazançta elde edemedik. Kötü bir sezon geçiyoruz bakalım ağustos ayı nasıl geçecek bilmiyoruz."

"Kimse mutlu değil"

Bir başka esnaf ise, "Bunun daha kötüsü olamaz mı; olabilir. Korona zaman görmedik mi hiç siftah yapmıyorduk. Maalesef bizim milletimiz doymuyor. İyi kötü geçiniyoruz yani. Kimse mutlu değil. Parası olan da mutlu değil olmayan da. Zengine sorun 'yok' diyor. Fakire sorun 'yok' diyor. Kimse de çok şükür demiyor" ifadelerini kullandı.