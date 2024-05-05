Marmaris'te yapılması planlanan iskele projesinin ÇED süreci sonlandırıldı - Son Dakika
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Marmaris'te yapılması planlanan iskele projesinin ÇED süreci sonlandırıldı

Marmaris\'te yapılması planlanan iskele projesinin ÇED süreci sonlandırıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Milli Park ve 2. derece doğal sit alanında yapılması planlanan 'Ulaşım Amaçlı İskele' projesi için başlatılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci, Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce sonlandırıldı. Proje alanı, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi, milli park, önemli doğa alanı, 2. derece doğal sit alanı ve yat turu güzergahı gibi alanların içinde yer almaktadır.

05.05.2024 13:23
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ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Milli Park ve 2. derece doğal sit alanında yapılması planlanan "Ulaşım Amaçlı İskele" projesi için başlatılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci, Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce sonlandırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Adaköy'de Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortakları A.Ş. tarafından "Ulaşım Amaçlı İskele" yapılması planlanıyordu. Proje için geçen mart ayında ÇED süreci başlatılmıştı.

Proje alanının bulunduğu alan, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzen Planı'na göre "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi/Turizm Merkezi", "Milli Park", "Önemli Doğa Alanı", 2. Derece Doğal Sit Alanı", "Yat turu Güzergahı" alanında kalıyor. Proje alanı geri sahasında ise "Arkeolojik Sit Alanı" ve "Orman Alanı" yer alıyor.

CHP'Lİ ÖZCAN MECLİS'E TAŞIMIŞTI

ÇED sürecinin başlamasının ardından konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması talebiyle soru önergesi vermişti.

ÇED SÜRECİ SONLANDIRILDI

"Ulaşım Amaçlı İskele" projesi için başlatılan ÇED süreci, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce sona erdirildi.

İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, açıklamada, "İlimiz, Marmaris İlçesi, Ada Mahallesinde (153 ada, 1-2 nolu parseller) Kiler GYO A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Ulaşım İskelesi" projesi ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği'nin 8. maddesi gereğince başlatılmış olan ÇED süreci ÇED Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin 2'nci fıkrasının (a) bendi uyarınca sonlandırılmıştır" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te yapılması planlanan iskele projesinin ÇED süreci sonlandırıldı - Son Dakika

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