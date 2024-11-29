Marmaris'te Yeni Yıl Panayırı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Marmaris'te Yeni Yıl Panayırı Hazırlıkları Başladı

Marmaris\'te Yeni Yıl Panayırı Hazırlıkları Başladı

Marmaris Belediyesi Halk A.Ş. tarafından 20 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulacak olan yılbaşı panayırı için hazırlıklar sürüyor. Panayırda yerel esnafa öncelik verilecek.

29.11.2024 17:07  Güncelleme: 17:08
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Marmaris Belediyesi Halk A.Ş. tarafından kurulacak olan Yeni Yıl Panayırı için hazırlıklar başladı. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulacak panayır 20 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Marmaris Belediyesi, yeni yıl kutlamaları için hazırlıklara başladı. Kutlamalar kapsamında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda yılbaşı panayırı kurulacak. Önceliğin yerel esnafta olacağı yılbaşı panayırında hediyelik eşya ve yiyecek stantları olacak. Ayrıca çocuklar için de atlıkarınca, tren oyuncakların bulunduğu oyun alanı bulunacak. Halk A.Ş. aracılığıyla 20 Aralık - 5 Ocak tarihleri arasında kurulacak panayır için başlayan başvurular 2 Aralık'ta sona erecek. Hediyelik eşya alanında takı, cam, çiçek, mum, sabun, keçe, ahşap oyma, kitap kırtasiye ve yılbaşı süslerini satılacak. Yiyecek stantlarında ise çevreye rahatsızlık vermeyen kokusuz ve dumansız ürünlerin satışına izin verilecek. Oyun alanında da çocuklar için oyuncakların kurulması sağlanacak. İlgilenenler Marmaris Belediyesi telefon numaraları ile internet sitesinden bilgi alabilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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