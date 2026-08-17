Marmaris Kaymakamlığı’ndan yangın ekiplerine teşekkür

Muğla'nın Marmaris ilçesi Adaköy mahallesi Yalancıboğaz mevkiinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Marmaris Kaymakamlığı, yangının söndürülmesinde görev alan tüm ekip ve kurumlara teşekkür etti.

Marmaris Kaymakamlığın açıklamasında, yangına Muğla Valiliği ve Orman Teşkilatı başta olmak üzere AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri, Sahil Güvenlik, Jandarma, sağlık ekipleri, Sosyal Hizmet Merkezi, Türk Kızılayı, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin destek verdiği belirtildi.

Yangının meydana geldiği bölgeye kara ulaşımının kısıtlı olması nedeniyle Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nın deniz yoluyla sağladığı lojistik desteğe de dikkat çekildi.

Açıklamada, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen görev yapan hava ve kara ekipleri, arazöz ve tanker operatörleri, iş makinesi ekipleri, sağlık ve ikram ekipleri ile tüm personele teşekkür edildi.

Marmaris Kaymakamlığı, yangınla mücadelede görev alan ekiplerin yanı sıra gönüllülere ve destek veren vatandaşlara da gösterdikleri dayanışma ve katkı nedeniyle teşekkürlerini iletti.