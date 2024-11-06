Marmaris, WTM Londra Fuarı\'nda Turizmi Tanıtıyor

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, dünya turizminin buluşma noktası WTM Londra Fuarı'na katılmak için Londra'ya gitti.

Dünyanın en önemli turizm fuarları arasında yer alan World Travel Market (WTM London) İngiltere'nin başkenti Londra'da 45. kez kapılarını açtı. Marmaris Belediyesi de ilçenin en önde gelen pazarı olan İngiltere'deki fuarda yerini aldı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Marmaris Belediyesi'ni en üst düzeyde temsil etmek için Londra'ya gitti. Meclis Üyesi Pelin Pala'nın da eşlik ettiği fuarda Marmaris; Fethiye, Bodrum gibi diğer ilçelerin de bulunduğu Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin standında yer aldı.

Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris olarak seyahat ve turizm sektörünün önde gelen isimleriyle bir araya geldiklerini belirterek, sürdürülebilir turizm ve yenilikçi işbirlikleri üzerine verimli görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Başkan Acar Ünlü konuşmasını şöyle sürdürdü; "Marmaris'i ve tüm Muğla'yı dünya çapında tanınan destinasyonlar haline getirme vizyonumuz doğrultusunda, turizmdeki rolümüzü daha da güçlendirmeye ve bölgemizin potansiyelini geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek."

Öte yandan Başkan Acar Ünlü yeni işbirliklerine imza atmak amacıyla bir dizi ziyarette de bulundu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'la birlikte TÜSİAD Londra Ağı Başkanı Dr. Hasan Turunç'u ziyaret eden Başkan Ünlü ziyaretle ilgili "Bu ziyaret, bölgemize katkı sağlayacak birçok önemli konu üzerine verimli bir fikir alışverişine imkan tanıdı. Turizmden sürdürülebilirliğe, yeşil enerji finansmanından ikili ticari ilişkilere kadar birçok başlıkta görüşlerimizi paylaştık" ifadelerini kullandı. - MUĞLA