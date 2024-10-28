Marmaris Yelkenli Paraçelesi, 50 Yıl Aradan Sonra Yeniden Sergileniyor

Yerel

Marmaris Yelkenli Paraçelesi yaklaşık 50 yıl sonra yeniden Marmaris'le buluştu. Marmaris'in tarihinde ve ticaret geçmişinde önemli bir yere sahip olan Yelkenli Paraçelesi yıl boyu sergilenmek üzere Saman İskelesi'nde yerini aldı.

Marmaris kültüründe önemli bir yere sahip olan Marmaris Yelkenli Paraçelesi, Saman İskelesi'nde sergilenmeye başlandı. Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla Marmaris Ticaret Odası'nın girişimi ve Marmaris Belediyesi'nin destekleri ile ahşap tekne ustası Mustafa Kısaoğlu tarafından üretilen paraçelenin açılışına Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, ahşap tekne ustası Mustafa Kısaoğlu ve vatandaşlar katıldı.

"Paraçele Marmaris'in markası"

Yapılan çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, paraçelenin Marmaris'in önemli bir değeri olduğunu belirterek "Marmaris'in geçmişinde olan ve kaybolmaya yüz tutmuş bir sanatı Mustafa ağabeyimizin büyük emeğiyle yeniden hem sergiliyoruz hem de yeniden farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü Marmaris'in geçmişinde bir iz bu. Nasıl çam balı, yer fıstığı Marmaris'in markasıysa paraçele de önemli bir markamız. Hem ticareten hem de bölgenin kültürel dokusunu yansıtıyor. Cumhuriyetimizin 101. yılında Marmaris'in merkezinde yeniden sergilenmesine, insanlarımızın fark etmesine yönelik bir çalışma yaptık. Hep dediğimiz gibi Cumhuriyet bir arada olmak demektir, burada da birlikteliğin güzel bir örneğini hayata geçirdik. Marmaris'e hayırlı olsun" dedi.

"Yeniden canlandırılmalı"

Paraçeleyi yapan ahşap ustası Mustafa Kısaoğlu da ahşap tekne yapımcılığının unutulan meslekler arasına girdiğini belirterek "Bu vesile olur inşallah bu mesleği yeniden Marmaris'te canlandırabiliriz. Bir okul gemisi bile yapabiliriz" diye konuştu.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ise "Yerel ve yöresel değerlerimizi korumakla birlikte geçmişimizi de gelecek nesillere aktarmak görevimiz. Bu nedenle kıymetli büyüğüm Mustafa Kısaoğlu tarafından yeniden üretilerek, yaklaşık 50 yıl sonra tekrar hayat bulan yelkenli paraçelenin Marmaris'e hayırlı olmasını diliyor, hayatını denizlerde kaybeden denizcilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum" şeklinde konuştu.

Yüzde yüz el işçiliği

1800'lü yıllardan itibaren Marmaris'ten çevre ilçelere, Yunan Adaları'na ve hatta Mısır'a kadar uzanan deniz hattında süngercilik, balıkçılık ile çam balı ve sığla yağı başta olmak üzere çeşitli ürünlerin taşımacılığında kullanıldığı bilinen, Marmaris'e özgü, çam ve dut ağaçlarından üretilen, boyları 4 ile 11 metre arasında değişen yelkenli, tek direkli, çift kürekli ve kamarasız ahşap tekne türü olan paraçele, hayatını denizlere adayan Marmarisli denizcilerin anısını yaşatmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Marmarisli 'Ahşap Gayık Ustası" Mustafa Kısaoğlu tarafından yapımına başlandı ve yüzde yüz el işçiliği ile üretildi. - MUĞLA