Mary'nin hayali İzmir'de gerçek oldu - Son Dakika
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Mary'nin hayali İzmir'de gerçek oldu

05.04.2022 10:28
Mary'nin hayali İzmir'de gerçek oldu

İranlı Mary Kahshan Zamani (24), çocukken başlayan modacı olma hayalini, üniversite okumak için geldiği İzmir'de gerçeğe dönüştürdü.

İranlı Mary Kahshan Zamani (24), çocukken başlayan modacı olma hayalini, üniversite okumak için geldiği İzmir'de gerçeğe dönüştürdü. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünden mezun olduktan sonra markasını kuran Zamani, kendine özgü yorumlarıyla oluşturduğu tasarımlarla fark oluşturdu.

Modacı Mary Kahshan Zamani, 18 yaşındayken İran'da üniversiteyi kazanmasına rağmen kendisine yakın gördüğü Türkiye'de okumaya karar vererek İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünü tercih etti. Küçüklükten itibaren tutkuyla bağlı olduğu modayla ilgili eğitim alma fırsatı yakalayan Zamani, disiplinli ve özverili çalışmasının karşılığını alarak başarı bursuna layık görüldü.

Yurt dışına da açılacak

Okuduğu dönemde beş ayrı yerde staj yaparak sektörel deneyim de kazanan Zamani, 2020 yılında mezun olduktan sonra yüksek lisans yapmaya karar verdi. Zamani, Almanya, İngiltere ve İtalya'daki bir okulda okuma imkanı bulunmasına rağmen Kovid-19 salgını nedeniyle gitmek istemedi. Kariyer yolculuğunda kendisine bambaşka bir yol çizen Zamani, markasını kurmayı kararlaştırdı. Geçtiğimiz yıl markasını resmen oluşturarak moda sektörüne hızlı bir giriş yapan Mary Zamani, kısa sürede yurt dışına da açılarak başarısını uluslararası alanda devam ettirmeyi hedefliyor.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan Zamani, modanın kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu söyleyerek, "Çocukken, Barbie bebeklerime kostüm hazırlar, onları en dikkat çekici şekilde süslemeye çalışırdım. 11-12 yaşındayken çevremi gözlemler, insanların giyimlerine bakardım. Kendimce, 'hangi renk ya da modeli tercih etse daha çok yakışırdı' diye düşünürdüm. Modaya tutkum hep vardı. Tutkumu da, bence olması gerektiği gibi meslek haline getirdim. İzmir'i de çok seviyorum. Burada mutluyum" diye konuştu.

"Tasarımlarımı gece yapıyorum"

Ailesinde moda ile ilgilenen tek kişinin kendisi olduğunu dile getiren Zamani, "Tasarımlarımı, daha çok hazır giyim üzerine yoğunlaştırdım. Herkese hitap edebilecek mont, elbise, gömlek, tişört, pantolon, jogger, şort, triko ve sweatshirt modelleri hazırlıyorum. En sevdiğim renkler yeşil ve mavi. Tasarımlarımda çizgimi mavi ve yeşil renkleriyle daha net ifade edebiliyorum. Artık insanlar da beni bu iki renkle hatırlayabiliyor; ancak diğer renklere de yer veriyorum. Genellikle 20-40 yaş arasına hitap ediyorum. Son trendleri hep takip ediyor, değişiklikleri gözlemliyorum. Tasarımlarımda bunu da göz önünde bulunduruyorum. Çalışmalarıma hep gece başlıyorum. Gece daha rahat tasarlıyorum. Sabaha kadar çalıştığım da çok olmuştur. Kendime güveniyorum, daima daha iyisini yapmaya odaklanıyorum. Hep daha iyiyi, güzeli isteyen bir yapım var. Başarılı olmak için de böyle düşünmek lazım" dedi. - İZMİR

Mary'nin hayali İzmir'de gerçek oldu
Mary'nin hayali İzmir'de gerçek oldu
Mary'nin hayali İzmir'de gerçek oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mary'nin hayali İzmir'de gerçek oldu - Son Dakika


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