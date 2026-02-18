Masaj Salonu Operasyonu: 8 Gözaltı, 6 Tutuklama - Son Dakika
Masaj Salonu Operasyonu: 8 Gözaltı, 6 Tutuklama

18.02.2026 12:11
İzmir'de fuhşa aracılık yapan şebekeye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.

(İZMİR) – Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "masaj salonu" adı altında fuhşa aracılık ve zorlama suçlarına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 13 mağdur kadın kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekiplerince "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında uzun süreli teknik takip ve saha çalışması yapıldı.

Çalışmalar sonucunda, masaj salonu adı altında mağdur kadınlara fuhuş yaptırılarak maddi kazanç elde edildiği, mağdur kadınların fotoğraflarının yer aldığı katalogların bazı kişilere gönderildiği, fuhuş eylemlerinden elde edilen gelirin suç örgütü üyeleri arasında paylaştırıldığı ve faaliyetlerin sistematik biçimde sürdürüldüğü tespit edildi.

Polis, 13 Şubat'ta 8 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve masaj salonunda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 13 mağdur kadın kurtarılırken, 17 Şubat 2026'da adli mercilere sevk edilen şüphelilerden A.A. ve T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.Ş, M.A, H.K, H.Ç, Z.İ. ve G.K. ise sorgulandıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdur 13 kadın ise kurtarıldı.

Kaynak: ANKA

İzmir, Yerel, Son Dakika

Masaj Salonu Operasyonu: 8 Gözaltı, 6 Tutuklama
