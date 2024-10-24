Masal Gibi Sonbahar Manzaraları - Son Dakika
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Masal Gibi Sonbahar Manzaraları

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Artvin'in Tosunlu köyü, sonbaharla birlikte masal diyarlarını aratmayan görüntüler sunuyor.

24.10.2024 09:47
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Artvin'de masal diyarlarını andıran köy manzaraları

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu köyünde çekilen sonbahar manzaraları masal diyarlarını aratmadı.

Artvin'in doğasıyla ünlü Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu köyü, sonbaharın gelişiyle birlikte masal diyarlarını aratmayan manzaralara ev sahipliği yapıyor. Doğa fotoğrafçısı Kamil Rayel tarafından dronla çekilen görüntüler, köyün göz alıcı güzelliklerini izleyiciyle buluşturdu. Renk cümbüşüne dönen ağaçlar, sisle kaplanan vadiler ve dağların eteğindeki evler, izleyenleri adeta büyülüyor.

Rayel'in sosyal medyada paylaştığı bu görüntüler, kısa sürede büyük ilgi topladı. Artvin'in eşsiz doğası, sonbaharın renkleriyle birleşince, Tosunlu köyü adeta bir kartpostalı andıran bir atmosfere büründü. Fotoğrafçı, köyün manzaralarını ölümsüzleştirirken, doğanın güzelliklerine dikkat çekmeyi ve bu atmosferi herkesle paylaşmayı amaçladığını belirtti.

Masal Gibi Sonbahar Manzaraları
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Masal Gibi Sonbahar Manzaraları - Son Dakika

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