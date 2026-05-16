MasFest 2023\'te Renkli Anlar

Atatürk Üniversitesi'nde yapılan Maslenitsa etkinliği, kültürel gösteriler ve ikramlarla göz doldurdu.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve geleneksel hale gelme yolunda ilerleyen "MasFest (Maslenitsa)" etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Kışın vedasını ve doğanın yeniden uyanışını simgeleyen Doğu Slav geleneği kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin hazırladığı akademik sunumlarla başladı. Sunumlarda Maslenitsa'nın tarihi ve kültürel kökenleri ele alınırken, katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Program, Rus ve Türk müziklerinden oluşan geniş repertuvarla devam etti. Gitar eşliğinde sahnelenen solo ve grup performansları izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Etkinliğin ikinci bölümünde program fakülte bahçesine taşındı. Baharın gelişini simgeleyen geleneksel dans gösterileri yoğun ilgi görürken, Rus folkloruna ait ezgiler ve tematik stantlar katılımcılara kültürel bir atmosfer sundu.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise, güneşin sembolü olarak bilinen geleneksel "blini" ikramı oldu. Katılımcılar, öğrenciler tarafından hazırlanan ikramlarla etkinlik boyunca keyifli anlar yaşadı.

Organizasyonun mutfak ve ikram bölümünde destek veren Gastronomi Kulübü'ne ve emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür edildi.

Etkinlik, kültürel paylaşımların ve dostluk ortamının pekiştiği bir atmosferde sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

