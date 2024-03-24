Maskeli şahıslar park halindeki motosikleti çaldı

Maskeli şahıslar park halindeki motosikleti böyle çaldı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yüzlerini maskeyle gizleyerek park halindeki motosikleti çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın önünde park halinde bulunan 26 AHD 845 plakalı motosiklet, yüzlerini maskeyle gizleyen 3 şahsın hedefi oldu. Kilidini kırdıktan sonra ittirerek götürdükleri motosikletle olay yerinden uzaklaşan şüpheli şahıslar, güvenlik kameralarından kaçamadı.
Motosiklet sahibinin ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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