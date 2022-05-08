MASKİ, malzeme stokunu güçlü tutuyor - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek olabilecek arızalarda kullanılmak üzere 4,5 milyon TL'lik bedelle 200 adet dalgıç elektrik motoru ve pompa alımı yaparak malzeme stokunu güçlendirmeye devam etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde su sıkıntısı yaşanmaması adına çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesinde mevcut içme suyu temin edilen sondajların motopomplarındaki arızalara erken müdahalede bulunmak üzere 4,5 milyon TL bedelle 200 adet dalgıç elektrik motoru ve pompa alımı gerçekleştirdi. Malzeme tedariki ile ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen KDV teşvikinden de yararlanıldı. Bu sayede 750 bin TL gibi bir rakamın kurumun kasasında kalması sağlandı. Yapılan alım ile malzeme stoku da güçlü tutuldu.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, malzeme stoklarını her zaman güçlü tuttuklarını ifade ederek, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'den aldığımız talimatlar doğrultusunda vatandaşlarımızın arızadan kaynaklı herhangi bir susuzluk yaşamaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede 200 adet yeni motopomp alımı gerçekleştirdik. Stoklarımızı güçlü tutarak vatandaşlarımızın yaşanabilecek arızalarda içme suyu noktasında mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - MANİSA