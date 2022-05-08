MASKİ, malzeme stokunu güçlü tutuyor - Son Dakika
Üye Girişi

MASKİ, malzeme stokunu güçlü tutuyor

08.05.2022 14:15
MASKİ, malzeme stokunu güçlü tutuyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek olabilecek arızalarda kullanılmak üzere 4,5 milyon TL'lik bedelle 200 adet dalgıç elektrik motoru ve pompa alımı yaparak malzeme stokunu güçlendirmeye devam etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek olabilecek arızalarda kullanılmak üzere 4,5 milyon TL'lik bedelle 200 adet dalgıç elektrik motoru ve pompa alımı yaparak malzeme stokunu güçlendirmeye devam etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde su sıkıntısı yaşanmaması adına çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesinde mevcut içme suyu temin edilen sondajların motopomplarındaki arızalara erken müdahalede bulunmak üzere 4,5 milyon TL bedelle 200 adet dalgıç elektrik motoru ve pompa alımı gerçekleştirdi. Malzeme tedariki ile ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen KDV teşvikinden de yararlanıldı. Bu sayede 750 bin TL gibi bir rakamın kurumun kasasında kalması sağlandı. Yapılan alım ile malzeme stoku da güçlü tutuldu.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, malzeme stoklarını her zaman güçlü tuttuklarını ifade ederek, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'den aldığımız talimatlar doğrultusunda vatandaşlarımızın arızadan kaynaklı herhangi bir susuzluk yaşamaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede 200 adet yeni motopomp alımı gerçekleştirdik. Stoklarımızı güçlü tutarak vatandaşlarımızın yaşanabilecek arızalarda içme suyu noktasında mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - MANİSA

MASKİ, malzeme stokunu güçlü tutuyor
MASKİ, malzeme stokunu güçlü tutuyor
MASKİ, malzeme stokunu güçlü tutuyor

YORUMLAR
500
Kaçak balık avlayan kişiye 2 bin 525 lira ceza Kaçak balık avlayan kişiye 2 bin 525 lira ceza

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Türk Lirası, Manisa, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MASKİ, malzeme stokunu güçlü tutuyor - Son Dakika


Son Dakika
13:44 Milli Savunma Bakanlığı'nın Anneler Günü'ne özel yayınladığı video tıklanma rekoru kırdı
13:43 Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Putin, savaşın kaderini etkileyecek açıklamayı yarın yapacak
13:16 Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar TB2 SİHA, Yılan Adası'na Rus askeri indiren helikopteri vurdu
13:03 Balkondan tayt çalıp koklayan sapığın ilk vukuatı değilmiş! "Bugüne kadar 60 tane kadın çamaşırı çaldım"
12:59 Duran minibüs yol kenarında duran pikaba çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
12:51 Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı
12:50 Yolda ayıyla karşılaşan Trabzonlu vatandaşın görüntüleri gülümsetti: Ne var ne yok?
12:44 Çinli bilim insanlarından kayıtlara geçecek araştırma: Ay toprağı oksijen ve yakıt üretme potansiyeli taşıyor
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 14:22:14. #1.13#
SON DAKİKA: MASKİ, malzeme stokunu güçlü tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement