Matematik seferberliğinde öğrenciler eğlenerek yarıştı - Son Dakika
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Yerel

Matematik seferberliğinde öğrenciler eğlenerek yarıştı

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Matematik her yerde' yarışmasında öğrenciler kendi tasarımlarıyla eğlenceli bir şekilde yarıştı. 54 bin öğrencinin katıldığı yarışmada havada en uzun süre kalan kağıt uçak, en önce giden balon arabası ve en uzun süre dönen topaç kategorilerinde kıyasıya yarışıldı. Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

14.05.2024 00:25
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Matematik seferberliğinde öğrenciler eğlenerek yarıştı

TOKAT - Tokat'ta Matematik her yerde projesiyle Öğrenciler kendi tasarımlarıyla eğlenerek kıyasıya yarıştı.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Matematik her yerde" sloganıyla yola çıkarak il genelinde yarışma düzenledi. "Eserini hazırla, sınıfta, okulda, ilçede, il finalinde yarış" programı ile matematik ve fizik kurallarına göre hazırladıkları materyaller ile kıyasıya yarıştılar. 54 bin öğrencinin katıldığı yarışmada öğrenciler havada en uzun süre kalan kağıt uçak, en önce giden balon arabası ve en uzun süre dönen topaç kategorilerinde kıyasıya yarıştı. Dereceye giren öğrenciler yarışmanın il finalinde ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri AR-Ge Şube Müdürü Dr. Murat Urfalıoğlu, "Matematik her yerde projesi kapsamında çocuklar kendi eserleriyle kendin yarış sloganıyla bugün bir yarışma düzenledik. Toplam il genelinde kendi ilçelerinde birinci olan 109 öğrencimiz burada kendi tasarladığı ürünlerle yarıştılar. Kendi yaptıkları topaçla yarıştılar, kağıt uçak yapıp yarıştırdılar, balon ile araba yarıştırdılar. Buradaki tasarımın altında yatan önemli unsur ise öğrencilerimiz matematik bilgilerini kullanarak bu yarışmada nasıl birinci olurumu düşünmesi ve düşündüğünü de gündelik hayatta uygulamalarını istedik. Bu kapsamda burada yarıştılar ve bugün ödüllendirdik. Kaybedeni olmayan bir yarışma oldu. Bizim gözümüzde hepsi kazandı" dedi.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ise yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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